Военным упростили возможность менять место службы между ВСУ и НГУ: как это будет работать через Армия+

Для военнообязанных в Силах обороны Украины в приложении Армия+ включили новую функцию, которая позволяет личному составу подавать электронный рапорт на смену места службы. В частности, можно менять место службы как в рядах Вооруженных сил и Национальной гвардии, так и между ВСУ и НГУ.

Решение об унормировании процедуры перевода военнослужащих было принято правительством еще в начале октября. А теперь механизм перевода работает в цифровой форме, что не только упрощает порядок подачи документов, но и сокращает сроки их рассмотрения, отметили в Минобороны.

Комментарии чиновников

"Военные получают возможность менять место службы быстро и удобно. Цифровой путь согласования через Армия+ создает прозрачный механизм, который исключает затягивание или игнорирование решений. Новый функционал призван повысить эффективность управления в армии и создать удобные условия для прохождения службы", – заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко подчеркнул другой важный аспект нововведения. По его словам, благодаря такой возможности военные будут более рационально распределены.

"Это решение – об эффективности и о доверии к каждому, кто защищает государство. Главное, чтобы каждый военнослужащий был на своем месте, где его опыт и сила нужны государству", – сказал он.

Как это работает

Рапорт подается в приложении Армия+ в разделе "Изменение места службы". Необходимо выбрать направление перевода, из ВСУ в НГУ или наоборот.

Для уже работающих переводов в пределах ВСУ или НГУ, к рапорту достаточно добавить:

копию военного билета или удостоверения офицера (все страницы с записями);

рекомендательное письмо от командира части, в которую планируется перевод.

"Для получения согласования кадровые центры ВСУ и НГУ напрямую обратятся к командиру части, в которой проходит службу военнослужащий. Командир части должен предоставить согласование или аргументированный отказ на запрос в течение 48 часов. Если ответа нет, согласование считается предоставленным", – отметили в Минобороны.

Военнослужащим, которые направляются на тыловые должности и по решению ВВК непригодны к службе на текущей должности, необходимо также предоставить заключение ВВК. И для них не требуется согласование командира части.

Сколько надо ждать

Кадровые органы проводят проверку документов в течение максимум семи дней. В переводе могут отказать, если военнослужащий, например, отстранен от должности, отсутствует на службе или под служебным расследованием (полный перечень оснований есть в приложении Армия+). После этого рапорт передается на рассмотрение в другое ведомство.

В случае согласования, перевод происходит в течение 30 дней после получения приказа. Соответственно, в Армия+ военный получит уведомление с номером приказа о переводе.

