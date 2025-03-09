Ученые из Британии обнаружили, что ругательства помогают легче переносить боль и делает человека сильнее – WP

Исследователи обнаружили, что использование обсценной лексики может физически помочь человеку в ряде обстоятельств, например, переносить боль. Более того, британские ученые уже предлагают "клиническое использование" грязной брани.

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Как отмечает Washington Post, речь идет исключительно об обсценной, то есть нецензурной лексике – обычное, не табуированное ругательство не помогает. Это отдельно выясняли исследователи Оксфордского университета и университета Кил в Англии.

"Это то, что мы все используем, и это действительно неотразимо. Она (брань) обладает такой большой властью над нами как обществом, и в то же время что-то делает для каждого из нас отдельно", – цитирует издание Олли Робертсон, исследовательницу из Оксфордского университета.

В первую очередь ругательство "повышает толерантность к боли", утверждает другой ученый, старший преподаватель психологии из университета Кил Ричард Стивенс.

"Брань – это бесплатный, нейтральный, калорийный способ самопомощи без наркотиков", – отметил он.

Механизмы, лежащие в основе влияния нецензурной лексики на повышение толерантности к боли, еще неясны, ученые их еще только ищут. Однако профессор Стивенс уверяет, что "обладая этим знанием, брань можно более эффективно использовать в клинических условиях".

Профессор начал свое исследование еще в 2009 году. Его заинтересовал эффект гипоалгезии – то есть снижение чувствительности к боли на постоянной основе. Господин Стивенс провел ряд экспериментов: люди (разные по возрасту, полу, происхождению, социальному статусу и т.п.) держали руки в ледяной воде как можно дольше, повторяя по своему выбору или ругательное, или небранное слово.

Выяснилось, что брань связана не только с повышением терпимости к боли, но и с уменьшением ощущения боли.

Как сообщал OBOZ.UA, у украинцев употребление брани называлось "батькуванням". У нас слишком сильным был культ женщины-матери, чтобы использовать ее имя в брани. Слово "материться" во вражеском нам языке, но которое мы так часто слышим, чаще всего фигурирует в брани именно захватчиков, и говорит об их отношении к женщине в культуре.

Уже в 2020 году Стивенс и Робертсон исследовали использование конкретного нецензурного слова f*ck – по сравнению с нейтральным словом и двумя вымышленными ругательствами. Так ученые выяснили, что эффективность действия брани зависит от самого слова: нейтральное эффекта не имеет, выдуманная брань эффект имеет, но меньше, чем общетабуированное выражение.

Робертсон и Стивенс исследовали и межкультурное влияние брани на боль, сравнивая носителей японского и английского языков. Мисс Робертсон утверждает, что у японцев вышеупомянутый эффект снижения боли не возникает, "поскольку в Японии ругательство не является социально укорененным, как в Британии".

Ученая добавляет, что брань связана с укреплением социальных связей, улучшением памяти и даже облегчением социальной боли отчуждения или отторжения. Это связано с тем, что неврологически пути физической и эмоциональной боли одинаковы.

В свою очередь профессор Стивенс доказал, что брань напрямую связана с увеличением силы. При использовании нецензурных слов фиксируется ускорение сердечного ритма, увеличение адреналина в крови и т.д. – так же, как во время стрессовой реакции "дерись или беги".

Профессор физической терапии из университета Сэмфорд в Алабаме (США) Ник Вашмут сосредотачивается на потенциале использования нецензурной лексики в клиническом контексте.

"Нам нужно лучше понять эти факторы и их роль, чтобы иметь возможность назначать нецензурную брань в медицинском, клиническом смысле. Надо выяснить, существует ли оптимальная доза для брани", – говорит он.

Американец дает и практические советы. Чтобы облегчить боль или увеличить силу, Вашмут предлагает начать с выбора бранного слова, которое лично вами чувствуется мощным. Это обычно слово, которое вы естественно используете, если, например, ударите палец на ноге.

"Ругайтесь в равном темпе от раза в секунду до раза в три секунды с нормальной громкостью речи", – говорит он.

А вот интересно – поможет ли брань, если ее использовать не вслух, а мысленно? Профессор Вашмут отмечает, что пока только изучает этот аспект.

Напомним, что хотя наука является антитезой религии, другой ученый – исследователь из Гарварда – утверждает, что есть математическая формула, доказывающая существование Бога. Это астрофизик и аэрокосмический инженер, доктор Вилли Сун. Он считает, предсказание антиматерии в 1928 году свидетельствует о том, что Вселенная имела четкий дизайн.

В этом смысле OBOZ.UA также не отстает, и приводит сразу семь убедительных доказательств, что Иисус был реальным человеком.

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