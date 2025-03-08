Ученый из Гарварда открыл формулу, доказывающую существование Бога

Несмотря на то, что наука часто рассматривается как антитеза религии, ученый из Гарварда утверждает, что математическая формула на самом деле доказывает существование Бога. Астрофизик и аэрокосмический инженер доктор Вилли Сун подробно рассказал о том, как предсказание антиматерии в 1928 году свидетельствует о том, что Вселенная имела четкий дизайн.

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Ученый говорит, что физические законы точно подходят к существованию жизни и очень маловероятно, что это произошло случайно. Асимметрия между материей и антиматерией во Вселенной интерпретируется как признак намеренного замысла, пишет DailyMail.

По словам исследователей, антиматерия и материя образовались вместе после Большого взрыва, но во Вселенной антиматерии меньше. Кроме того, антиматерия имеет противоположный заряд материи, поэтому, будь они равными, они бы компенсировали друг друга. Поэтому здесь прослеживается умышленный замысел, говорит эксперт из Гарварда.

Доктор Сун сказал, что есть моменты в физике или математике, которые не имеют связи с реальным миром, но они все равно оказываются правдивыми, как уравнение профессора Кембриджа Пола Дирака, которое нарушает известные законы физики.

Известно, что Дирак считается "отцом антиматерии", случайно обнаружив ее существование до того, как это было фактически подтверждено в 1932 году. Ученый работал над тем, чтобы понять, почему субатомные частицы могут двигаться быстрее скорости света.

Тогда профессор Пол соединил знаменитое уравнение E=mc Альберта Эйнштейна с уравнением Шрёдингера по квантовой механике.

Формула Эйнштейна обнаружила, что имеющий массу объект не может двигаться со скоростью света, тогда как другая формула предполагает вероятность нахождения частицы в определенном месте в определенное время, говорят ученые.

Начальное решение не сработало, потому Дирак присоединил дополнительный тип электрона с отрицательной энергией. Результат озадачил научное сообщество, добавив новую тайну, поскольку никто не знал, что это было.

Но отрицательно заряженный электрон сделал решение столь простым и элегантным, что профессор Кембриджа понял, что это правда. А менее чем через десять лет наблюдение за космическими лучами в верхних слоях атмосферы обнаружили первые частицы антиматерии, подтвердив гипотезу Дирака.

Это открытие привело к новой области физики, известной как квантовая теория поля, объединяющая теорию поля и принцип относительности с идеями, лежащими в основе квантовой механики, говорят ученые.

Интересно, что в 1963 году Дирак описал Всевышнего как математика очень высокого уровня. "Бог использовал очень продвинутую математику при построении Вселенной", – подчеркнул ученый.

По словам доктора Вилли Суна, было много экспертов, которые верили, что нашли доказательства существования Бога во Вселенной. Например Ричард Суинберн и Робин Коллинз отмечали гениальность точности силы тяжести.

Ведь если бы гравитация была слабее, то галактики, звезды и планеты не сформировались бы. А если бы она была сильнее – Вселенная могла бы превратиться в черную дыру.

Также, если бы соотношение масс протона к электрону было другим, фундаментальная химия могла бы разрушиться, исключив возможность образования сложных молекул, таких как ДНК.

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