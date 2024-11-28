7 убедительных доказательств того, что Иисус был реальным человеком. Фото

Как рассказывает Библия, в малоизвестном городке на краю Римской империи родился мужчина, по имени Иисус, который через 33 года был убит. Несмотря на некоторые выражения скептиков относительно правдивости этих данных, эксперты говорят, что существуют чрезвычайно убедительные доказательства в поддержку истории, описанной в Евангелии.

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Археологи, работающие в Палестине и Израиле, обнаружили ряд артефактов, подтверждающих основные факты жизни Христа. DailyMail дает 7 убедительных доказательств того, что Иисус был реальным человеком.

Письменные доказательства

Первая причина, почему мы должны верить в существование исторического Иисуса, состоит в том, что есть письменные записи о его жизни. И многие рассказы написаны нехристианскими авторами, что рождает их письменные упоминания еще более весомыми, говорят исследователи.

Возможно, лучшим примером этого является римский историк Тацит, презиравший христиан. В разделе "Анналов", где описывается пожар Рима в 64 году нашей эры, Тацит описывает, как император Нерон пытался переложить вину на ранних христиан.

"Нерон подставлял виновных и наказывал самыми необычными способами тех, кого ненавидели за их позорные поступки, которых толпа называла "христианами". Основатель этого направления, Христос, был казнен при правлении Тиберия прокуратором Понтием Пилатом", – написал римский историк.

Графито Алексамена

Удивительно, но одним из лучших подлинных доказательств существования Иисуса является грубое и довольно оскорбительное древнее граффити, говорят исследователи.

Известное как Графито Алексамена, это рисунок, выцарапанный на стене комнаты у Палатинского холма в Риме где-то между первым и третьим веками нашей эры. Известно, что на рисунке изображен мужчина, который поклоняется человеку с головой висящего на кресте осла с сообщением, которое переводится так: "Алексамен поклоняется богу".

"Самым первым доказательством, которое мы имеем в археологических записях о христианах, является то, что кто-то высмеивал распявшего Иисуса", – сказал ведущий эксперт по археологии раннего христианства из Университета Ла Верна доктор Джонатан Рид.

Распятая пятка

Хотя есть много доказательств того, что распятие действительно произошло, некоторые критики утверждают, что Иисуса, скорее всего, бросили бы в братскую могилу для преступников, а не разрешили отдельное погребение.

Однако в 1986 году строительная бригада случайно обнаружила несколько гробниц в Северном Иерусалиме. Один сундук для хранения скелетных останков был обозначен именем Йоханан и содержал кости мужчины, который, кажется, был распят, говорят исследователи.

Среди костей была пятка, в которой все еще был вбит гвоздь. Это не только дополнительно подтверждает точность описания прибиения Иисуса к кресту, но также показывает, что семьи могли получить останки распятых преступников.

Хотя это не прямое доказательство жизни Иисуса, это открытие подтвердило рассказ автора Евангелия о его смерти, говорят ученые.

Туринская плащаница

По словам экспертов, самым известным из всех объектов, связанных с Иисусом, является Туринская плащаница. Это кусок ткани с отпечатком человека, который многие считают тканью, в которую был обернут Иисус после распятия.

Церковь апостолов

В 2017 году археологи, проводившие раскопки в районе Эль-Араджа (Израиль), совершили удивительное открытие. На берегу реки Иордан обнаружили остатки византийской базилики. Исследователи считают, что это может быть место Вифсаиды, деревни, где жили апостолы Петр, Андрей и Филипп.

"В окрестностях нет других церквей, о которых упоминали византийские посетители Святой Земли, и нет причин сомневаться в том, что это Церковь Апостолов", – сказал профессор Стивен Нотели Обществу библейской археологии после дальнейших расследований в 2021 году.

Надпись "Иисус есть Бог"

Под полом израильской тюрьмы была найдена мозаика в возрасте 1800 лет, содержащая первое письменное заявление об Иисусе как Боге. Мозаика украсила первый в мире молитвенный зал в 230 году нашей эры и содержит древнегреческую фразу: "Боголюбивый Акэптус предложил стол Богу Иисусу Христу на память".

Генеральный директор Музея Библии Карлос Кампо, выставивший мозаику на показ, назвал ее "величайшим открытием со времен свитков Мертвого моря".

Осуарий Иакова

Еще одним доказательством жизни Иисуса стал "Осуарий Иакова" – это ящик с костями, на котором есть надпись: "Иаков, сын Иосифа, брат Иисуса". Правда, вокруг этого артефакта немало споров.

Если ученые докажут, что осуарий Иакова настоящий, это будет поразительным доказательством того, что Иисус был реальной фигурой, говорят исследователи.

Ранее OBOZ.UA писал, что самая древняя надпись, которая провозглашает "Иисус есть Бог", была обнаружена под полом тюрьмы Мегиддо, неподалеку от места пророческой битвы Армагеддон в Израиле.

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