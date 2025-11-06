ТЦК больше не принимают заявления на оформление отсрочек: что изменилось для военнообязанных с 1 ноября

В Украине вступили в силу изменения в правительственное постановление №560, которые предусматривают оформление и автоматическое продление большинства отсрочек от мобилизации в цифровом формате, через приложение "Резерв+". То есть ТЦК и СП из этого процесса исключили.

Для чего это было сделано и сколько военнообязанных граждан Украины уже получили новую услугу, рассказывает OBOZ.UA.

Цифровая трансформация отсрочек

Постановление Кабинета министров Украины №560 "Вопросы проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период" было принято еще 16 мая 2024 года. Документом, в частности, определялся перечень военнообязанных, которые имеют право на отсрочку от мобилизации.

Но 24 октября 2025 года Кабмин внес изменения в это постановление, которые вступили в силу с 1 ноября, и значительно облегчают жизнь как военнообязанным, так и ТЦК. Государство уже давно и уверенно взяло курс на цифровизацию всего, что только можно, и с этого пути не сворачивает. Теперь практически все отсрочки будут оформляться через "Резерв+". И это еще не все.

"Главное новшество в том, что все отсрочки, основания для которых можно подтвердить в государственных реестрах или которые не могут измениться со временем, будут продолжаться автоматически. Это делает процесс прозрачным, без необходимости повторно собирать документы и подавать заявление лично", – отмечает замминистра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Оксана Ферчук.

В приложении для военнообязанных "Резерв+" уже доступны 10 типов отсрочек, которые будут продлеваться автоматически. Получить их онлайн могут:

– люди с инвалидностью;

– временно непригодные к воинской службе;

– родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

– родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

– те, кто имеет жену или мужа с инвалидностью I или II группы;

– жены или мужья военных с ребенком до 18 лет;

– родители троих и более детей (в одном браке);

– родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;

– студенты, аспиранты, докторанты и интерны;

– работники высшего и профессионального образования.

Быстро, прозрачно, без очередей и коррупции

На самом деле, согласно правительственному постановлению №560, отсрочек, которые подлежат автоматическому продлению, больше. Например, еще их могут получить:

– те, кто ухаживает за отцом или матерью с инвалидностью (своими или супруга);

– научные, научно-педагогические и педагогические работники, преподающие или работающие по основному месту не менее чем на 0,75 ставки;

– люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или во время военного положения;

– родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции достоинства;

– лица, незаконно лишенные свободы из-за агрессии РФ;

– военные, освобожденные из плена.

"В приложении "Резерв+" сейчас находится уже более 80% отсрочек. Мы выбрали главные, которые самые массовые, но в ближайшее время подтянем и остальные", – говорит в ходе специально созванной пресс-конференции руководитель цифровых продуктов Министерства обороны Украины Мстислав Баник.

По его словам, процедура оформления продления отсрочек в "Резерв+" происходит быстро, прозрачно, без справок и очередей. И самое главное – исключает коррупционные риски.

Участники мероприятия особо подчеркивают, что главная задача нововведения – разгрузить ТЦК, чтобы они не занимались не свойственными им функциями и полностью посвятили себя вопросам мобилизации.

"ТЦК должны сосредоточиться на своем деле. После 1 ноября они не будут принимать от граждан бумажные заявления об отсрочке, все только через "Резерв+". Или в крайнем случае, если человек не пользуется смартфоном, – через "ЦНАП" (ЦПАУ, центр предоставления административных услуг. – Ред.). Но не надо создавать очереди и устраивать давки, у нас в стране сейчас действуют около четырех тысяч точек доступа к предоставлению административных услуг", – говорит начальник персонала командования Сухопутных войск ВСУ Николай Качаненко.

В принципе, ситуация напоминает события полуторагодовой давности. Когда по закону стало необходимо обновить свои военно-учетные данные и в Минобороны чуть ли не умоляли военнообязанных делать это через "Резерв+", а не толпиться целый день (а бывало, что и несколько) в "ЦНАП". Ведь результат в итоге все равно одинаковый.

"ЦНАП" по своему алгоритму будут принимать документы, передавать их в электронной форме в ТЦК и предоставлять соответствующий результат клиенту – военнообязанному украинцу", – говорит руководитель управления системного развития предоставления административных услуг Министерства цифровой трансформации Марина Бобраницкая. Подчеркивая, что центры предоставления админуслуг не будут принимать решение о предоставлении отсрочки, а только служат промежуточным звеном.

Что интересно – организаторы пресс-конференции предполагали, что в первый день действия новой услуги автоматически будут продлены отсрочки 600 тысяч военнообязанных. Но они ошиблись.

"Без дополнительных действий со стороны человека уже продлено более 720 тысяч отсрочек. Ведь все необходимые данные уже есть в государственных реестрах", – написал вечером 1 ноября в своем Telegram-канале министр обороны Украины Денис Шмыгаль. Добавив, что "ЦНАПы" в этот день приняли почти 4 тысячи заявлений.