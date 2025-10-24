Продлить отсрочку от мобилизации можно будет автоматически: как это будет работать

С 1 ноября в Украине заработает новый порядок оформления и продления отсрочек от мобилизации. Теперь большинство процессов можно будет реализовать онлайн или через ЦПАУ без очередей и бумажной бюрократии.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram-канале. Она отметила, что более 600 тысяч украинцев получат автоматическое продление отсрочек – без визитов в ТЦК. Также правительство приняло решение перевести оформление отсрочек в цифровой формат и разрешить подачу документов через ЦПАУ.

Как будет работать новая система

Согласно решению Кабмина, отсрочки, основания для которых отражены в государственных реестрах, будут продлеваться автоматически. Еще около 80% отсрочек можно будет оформить онлайн через приложение Резерв+. Для остальных категорий граждан или тех, кто не пользуется смартфоном, оформление будет доступно в любом ЦПАУ.

Будет возможность оформить наиболее распространенные типы отсрочек онлайн через приложение Резерв+. Это уже девять типов, в ноябре добавятся еще два.

Министр обороны Денис Шмыгаль объяснил, что цель цифровизации – снять нагрузку с территориальных центров комплектования, чтобы они могли сосредоточиться на главных задачах мобилизации. "Цифровизируем оформление и продление отсрочек для военнообязанных. Цель – сделать процесс максимально прозрачным", – отметил он.

Электронные документы вместо справок

Электронный военно-учетный документ с QR-кодом станет основным подтверждением отсрочки. Бумажные справки с мокрыми печатями больше не нужны – достаточно цифрового документа или его распечатанной копии.

С 1 ноября 2025 года новый порядок вступает в силу. Он является частью масштабной реформы е-ТЦК, которая должна перевести ключевые сервисы мобилизационного учета в электронную форму, уменьшить бюрократию и сделать процессы более удобными для граждан.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в приложении для военнообязанных Резерв+ появилась новая возможность – получить отсрочку для родителей детей с инвалидностью. Процедура происходит быстро, прозрачно, без справок и очередей. Система автоматически проверяет данные в государственных реестрах, отправляя результат прямо на смартфон.

