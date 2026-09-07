Трижды был ранен, но возвращался в строй: на войне погиб молодой воин из Черниговской области. Фото

Защищая Украину, погиб воин из Черниговской области Игорь Ермоленко. Он поступил на службу в ВСУ в 2023 году, трижды был ранен, но каждый раз возвращался на фронт.

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Жизнь защитника оборвалась в День Независимости в Донецкой области, Герою навсегда останется 29 лет. О потере сообщили в Городнянском городском совете.

Что известно о Герое

"Городнянщина вновь в трауре...С глубокой скорбью и болью сообщаем: домой навсегда возвращается наш Защитник – Ермоленко Игорь Александрович... 7 сентября громада будет встречать своего Героя", – отметили в Городнянском городском совете.

Там рассказали, что Игорь родился 19 января 1997 года в Городне.

Учился в Городнянской районной гимназии, а затем – в Черниговском лицее с усиленной военно-физической подготовкой.

По окончании учебы он работал охранником в АО "Укрпочта".

"Был искренним, добрым и надёжным человеком, любящим сыном и братом", – говорят об Игоре на егомалой родине.

В 2023 году Игорь Ермоленко был мобилизован в ряды Вооруженных Сил Украины.

"Во время службы он трижды получал ранения, однако снова возвращался в строй и продолжал защищать Украину", – рассказали в горсовете.

Жизнь молодого воина оборвалась 24 августа 2026 года в Донецкой области.

"7 сентября в 10:00 жители будут встречать Игоря возле сквера "Гармати". Траурная процессия пройдет по улицам Черниговской, Троицкой, мимо Аллеи Героев, далее – по улице Защитников Украины к Васильевской церкви, где состоится панихида. Защитника похоронят на кладбище "Червинщина". Просим жителей громады отложить свои дела и достойно встретить Игоря, отдав последний долг уважения Защитнику, который отдал свою жизнь за Украину. Низко склоняем головы перед его мужеством и отвагой. Искренние соболезнования родным и близким Игоря. Светлая и вечная память Герою", – отметили в горсовете.

7 сентября в Городнянской громаде объявлен Днём траура.

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