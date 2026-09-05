Две недели боролся за жизнь: скончался защитник из Гуляйполя, получивший тяжелое ранение в бою. Фото

В результате тяжелого ранения, полученного в Днепропетровской области, скончался защитник из Гуляйполя Артем Куриленко. Врачи две недели боролись за жизнь воина, но спасти его не смогли.

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Артему навсегда останется 36 лет, без отца остались двое его детей. О потере сообщили в Гуляйпольской городской территориальной громаде.

Что известно о Герое

В громаде рассказали, что Артем Куриленко родился 2 февраля 1990 года в Гуляйполе. В этом же городе прошли его детство и юность, там он остался и во взрослой жизни.

Когда на украинскую землю пришли российские оккупанты, Артем встал на защиту родины и своей семьи. Сначала – в рамках антитеррористической операции в Донецкой области, где он сражался с захватчиками с 2015 по 2018 год. Впоследствии – уже в полномасштабной войне с Россией, на которую защитник отправился ещё в 2022 году.

12 августа 2026 года Артем получил тяжелое ранение вблизи населенного пункта Межевая Днепропетровской области.

"Две недели врачи боролись за его жизнь. Две недели надежды. 27 августа 2026 года Артема не стало. Невыразимой болью эта утрата откликнулась в сердцах всех, кто его знал. Дома защитника с победой ждала любящая семья: родители, брат, жена и двое детей. Склоняем головы в глубокой скорби перед светлой памятью Героя и разделяем невыразимую боль его семьи. Его подвиг, мужество и самопожертвование навсегда останутся в истории нашей громады и всей Украины", – отметили на малой родине воина.

Артема Куриленко похоронили 4 сентября.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области погиб воин из Полтавской области. Сергей Данич почти десять месяцев числился пропавшим без вести. Без отца остались трое детей.

Также стало известно, что на войне погиб морпех из Тернопольской области. Жизнь 26-летнего Петра Яворского оборвалась в июне 2026 года.

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