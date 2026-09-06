Долгое время считался пропавшим без вести: стало известно о гибели старшего солдата Олега Попова из Нетишина. Фото

Стало известно о гибели 45-летнего старшего солдата Олега Попова из Нетишина, который долгое время числился пропавшим без вести. Воин погиб 21 августа 2024 года.

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Трагедия произошла в результате обстрела позиций подразделения в Луганской области. О гибели военнослужащего сообщил исполнительный комитет Нетишинского городского совета.

Олег Попов погиб во время вражеского обстрела позиций украинского подразделения в Луганской области. После гибели военнослужащего его долгое время не могли вернуть домой. Олег Попов имел статус пропавшего без вести, поэтому для его родных этот период был полон ожидания и надежды на то, что он может быть жив.

Впоследствии стало известно о гибели защитника. Олег Попов Викторович родился 14 июля 1981 года. Близкие до последнего надеялись на возвращение Олега. Теперь община склоняет головы в скорби и выражает соболезнования семье, родным и близким военнослужащего.

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