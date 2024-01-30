Торговий, торговельний или торгівельний центр: как сказать правильно на украинском

Сегодня часто можно увидеть на вывесках надпись: "торгівельний центр". Казалось бы, все логично: существительное "торгівля", значит и центр "торгівельний". На самом деле, это одна из самых распространенных ошибок.

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Известный украинский ученый-языковед Александр Пономарив в свое время отмечал, что, согласно правилам, стоит говорить "торговельний". Детальнее о лексической ошибке – читайте в материале OBOZ.UA.

Правила чередования [и] в закрытом слоге из [о] в открытом определяют, что правильным является лишь вариант "торговельний" или же "торговий".

Однако в последнее время не только в бытовой язык, но и кое-где в официальные документы проник ненормативный вариант.

Языковед Пономарив отмечал, что по правилам закрытых и открытых складов должно быть "торгівля – торговельний", по аналогии с "коза – кізка", "нога – ніжка" и т.д. Однако в ходе словообразования также наблюдается отступление от правила: "не козонька, а кізонька, не ноженька, а ніженька".

По примеру словообразования "купівля – купівельний", "заготівля – заготівельний", образовалось и "торгівля – торгівельний".

Известный учитель Александр Авраменко добавил: если слог закрытый, то есть заканчивается на согласный звук, тогда можно было бы употреблять -і. Итак, "торгівля" – потому что закрытый слог, но "торговельний" или "торговий" – потому что открытый.

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