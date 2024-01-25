'Масло', 'мастило' и 'олія': чем отличаются похожие украинские слова

В обиходе украинцы часто путают слова "масло" и "олія". Вещества с высоким содержанием жира имеют разные названия в зависимости от их происхождения.

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Выдающийся языковед профессор Александр Пономарив в научной работе "Культура слова: мовностилістичні поради" рассказывал о самых распространенных языковых ошибках. Он отмечал, что слова "масло", "олія" и "мастило" имеют разное значение.

"Масло" – пищевой продукт животного и минерального происхождения. Оно бывает, например, сливочное или вазелиновое.

"Олія" означает жировое вещество, имеющее растительное происхождение:

"Олія" бывает многих видов:

подсолнечная;

льняная;

кукурузная;

тыквенная;

оливковая;

кокосовая.

Прилагательное "олійний" используют для описания красок, а также картин, нарисованных масляными красками. Русское выражение "картина маслом" переводится как "артина, написана олією/олійними фарбами".

Есть в украинском языке и слово "мастило". Это техническое вещество для смазывания трущихся поверхностей механизмов.

Ошибки употребления связаны с тем, что в русском языке для трех значений существует одно слово – "масло".

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