"Масло", "мастило" и "олія": чем отличаются похожие украинские слова
В обиходе украинцы часто путают слова "масло" и "олія". Вещества с высоким содержанием жира имеют разные названия в зависимости от их происхождения.
Выдающийся языковед профессор Александр Пономарив в научной работе "Культура слова: мовностилістичні поради" рассказывал о самых распространенных языковых ошибках. Он отмечал, что слова "масло", "олія" и "мастило" имеют разное значение.
"Масло" – пищевой продукт животного и минерального происхождения. Оно бывает, например, сливочное или вазелиновое.
"Олія" означает жировое вещество, имеющее растительное происхождение:
"Олія" бывает многих видов:
- подсолнечная;
- льняная;
- кукурузная;
- тыквенная;
- оливковая;
- кокосовая.
Прилагательное "олійний" используют для описания красок, а также картин, нарисованных масляными красками. Русское выражение "картина маслом" переводится как "артина, написана олією/олійними фарбами".
Есть в украинском языке и слово "мастило". Это техническое вещество для смазывания трущихся поверхностей механизмов.
Ошибки употребления связаны с тем, что в русском языке для трех значений существует одно слово – "масло".
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