Тертка или терка?? Как сказать на украинском правильно

Привычные в быту названия иногда скрывают языковые ловушки. Один из таких примеров – название популярного кухонного предмета для измельчения овощей.

Многие сомневаются, как правильно говорить: тертка чи терка.

Название кухонного предмета, которым трут картофель, морковь, свеклу или яблоки, на украинском языке – "тертка". Также в словарях фиксируется вариант "тертушка" – уменьшенно-ласкательная форма. Именно эти слова являются нормативными для обозначения металлической или пластиковой пластины с отверстиями или ножами для измельчения продуктов.

В разных регионах Украины встречаются и диалектные названия. Например, на Закарпатье эту вещь называют риселюв/реселив/реселюв. Впрочем, в литературном языке правильно употреблять именно тертка.

Слово "терка" действительно существует в украинских словарях, но оно не имеет никакого отношения к кухне. Это ключевой момент, который часто игнорируют. В словарных источниках "терка" имеет совсем другие значения:

сельскохозяйственная машина для вылущивания семян из головок клевера, льна и т.д; каменный инструмент в виде дощечки с ручкой для разглаживания штукатурки; твердые зубчики на языке некоторых моллюсков, которыми они измельчают пищу.

Ни одно из этих значений не связано с приготовлением блюд. Поэтому употребление слова "терка" в отношении кухонного предмета является лексически неправильной заменой.

Интересно, что слово "тертка" в украинском языке имеет еще одно значение, кроме кухонного. Так называют узкую полоску на спичечном коробке, покрытую специальным веществом, о которую зажигают спичку. Это значение также зафиксировано в словарях и является вполне нормативным.

Устройство для нарезания капусты или овощей пластинками имеет отдельное название – шатківниця. Она может быть самостоятельным кухонным инструментом или частью многофункциональной терки. Это название тоже является литературным и точным.

