Как будет на украинском "соковыжималка": самые интересные варианты
Для сбалансированного питания следует употреблять смузи и фреши. Как же перевести на украинский название прибора для выжимания сока – "соковижималка", "сокодавильниця" или "соковичавлювачка"?
И хотя словарь почему-то до сих пор предлагает "соковыжималку", в сети есть множество интересных заменителей. Поэтому OBOZREVATEL разбирался, чем же выжимают сок из овощей и фруктов.
В интернет-магазинах, рекламных объявлениях и по телевидению мы встречаем предложения купить соковыжималку.
Доктор филологических наук, профессор, языковед и член Национальной комиссии Украины по правописанию Александр Пономарив в свое время для блога BBC рассказывал, что, по его мнению, лучше употреблять "соковичавлювачка", ведь на первом месте стоит "вичавлювати".
В словарях раньше использовали "соковижималка", просто передавая термин с помощью транслитерации. Фактически его брали как слово иноязычного происхождения, меняли русский "ы" на украинский "и", поэтому слово, хоть и претерпело незначительные фонетические изменения, в целом осталось русским.
Современные языковеды отмечают необходимость употреблять украинские словообразовательные модели. Поэтому в сети предлагают заменить "соковыжималку", используя характерные для украинского языка морфемы.
Вместо "соковыжималки" можно говорить:
- "сокодавильниця";
- "соковитискач";
- "сокочавилка";
- "соковидавлювач";
- "соковичавлювач";
- "соковичавниця";
- "сокодавилка".
К сожалению, единодушия среди языковедов и составителей словарей о том, чем можно заменить "соковыжималку" еще не достигнуто.
В качестве альтернативы предлагают и менее громоздкие слова:
- "соківниця";
- "сокодав;
- "сокогін";
- "чавник";
- "соківник";
- "дависік".
Пока словари не зафиксировали единственно правильный перевод, можно использовать альтернативные слова, соответствующие правилам украинского языка.
Кстати, вопросы возникают и относительно слова "пылесос", поэтому OBOZREVATEL разбирался, нужно ли искать для него перевод на украинский.
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