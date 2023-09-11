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Как будет на украинском "соковыжималка": самые интересные варианты

Алина Милсент
Новости. Общество
1 минута
1,9 т.
Как будет на украинском 'соковыжималка': самые интересные варианты

Для сбалансированного питания следует употреблять смузи и фреши. Как же перевести на украинский название прибора для выжимания сока – "соковижималка", "сокодавильниця" или "соковичавлювачка"?

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И хотя словарь почему-то до сих пор предлагает "соковыжималку", в сети есть множество интересных заменителей. Поэтому OBOZREVATEL разбирался, чем же выжимают сок из овощей и фруктов.

В интернет-магазинах, рекламных объявлениях и по телевидению мы встречаем предложения купить соковыжималку.

Доктор филологических наук, профессор, языковед и член Национальной комиссии Украины по правописанию Александр Пономарив в свое время для блога BBC рассказывал, что, по его мнению, лучше употреблять "соковичавлювачка", ведь на первом месте стоит "вичавлювати".

В словарях раньше использовали "соковижималка", просто передавая термин с помощью транслитерации. Фактически его брали как слово иноязычного происхождения, меняли русский "ы" на украинский "и", поэтому слово, хоть и претерпело незначительные фонетические изменения, в целом осталось русским.

Современные языковеды отмечают необходимость употреблять украинские словообразовательные модели. Поэтому в сети предлагают заменить "соковыжималку", используя характерные для украинского языка морфемы.

Вместо "соковыжималки" можно говорить:

  • "сокодавильниця";
  • "соковитискач";
  • "сокочавилка";
  • "соковидавлювач";
  • "соковичавлювач";
  • "соковичавниця";
  • "сокодавилка".

К сожалению, единодушия среди языковедов и составителей словарей о том, чем можно заменить "соковыжималку" еще не достигнуто.

В качестве альтернативы предлагают и менее громоздкие слова:

  • "соківниця";
  • "сокодав;
  • "сокогін";
  • "чавник";
  • "соківник";
  • "дависік".

Пока словари не зафиксировали единственно правильный перевод, можно использовать альтернативные слова, соответствующие правилам украинского языка.

Кстати, вопросы возникают и относительно слова "пылесос", поэтому OBOZREVATEL разбирался, нужно ли искать для него перевод на украинский.

Ранее OBOZREVATEL публиковал объяснения филологов, как правильно говорить по-украински – "ополоник" или "черпак".

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