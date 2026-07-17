«Запись пытались уничтожить»: СБУ восстановила видео покушения на олигарха Ермолаева в Монако

Служба безопасности Украины восстановила одно из ключевых доказательств по делу о покушении на убийство олигарха Вадима Ермолаева в Княжестве Монако. Речь идет о видеозаписи с камеры наблюдения, которую , по информации следствия, подозреваемые пытались уничтожить.

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Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. Он также обнародовал восстановленные кадры.

На момент публикации в деле продолжаются неотложные следственные и процессуальные действия, направленные на получение новых доказательств.

"Благодаря профессиональной работе специалистов Службы безопасности Украины удалось восстановить одно из ключевых доказательств, которое подозреваемые пытались уничтожить", — отметил Кравченко.

Специалистам удалось восстановить видеозапись с камеры наблюдения. По данным следствия, исполнители заранее установили устройство недалеко от места преступления. Камеру использовали для получения подтверждения выполнения заказа.

"Продолжаем работать над установлением всех обстоятельств преступления, роли каждого причастного и привлечением виновных к ответственности. Ни одно доказательство не останется без внимания следствия", — подытожил генеральный прокурор.

Покушение на Ермолаева в Монако: что известно

По данным следствия, 29 июня возле дома Вадима Ермолаева в Монако было заложено взрывное устройство. В результате взрыва тяжелые ранения получили сам Ермолаев, его гражданская супруга и 13-летний сын.

Следствие установило, что главной подозреваемой является 39-летняя гражданка Украины Анастасия Березовская, проживавшая в Германии. 6 июля её тело нашли недалеко от Киева с огнестрельными ранениями.

После гибели женщины украинские правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в причастности к её убийству. 9 июля Печерский районный суд Киева взял их под стражу без права освобождения под залог.

Впоследствии в прокуратуре Монако сообщили, что расследование покушения на украинского экс-бизнесмена Вадима Ермолаева, произошедшего в конце июня, продолжается, и ни одна из версий пока не является приоритетной. На момент публикации следователи еще не установили происхождение взрывного устройства, тип использованного взрывчатого вещества и мотивы преступления.

Правоохранители находятся на этапе сбора доказательств и проверяют все возможные направления расследования. В настоящее время в Монако возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство, установке взрывного устройства в общественном месте с преступной целью и деятельности организованной преступной группы. В то же время в прокуратуре допускают изменение правовой квалификации после получения материалов от Украины и других государств, участвующих в расследовании.

В ближайшее время в Монако планируется провести рабочую встречу для оформления международных запросов о правовой помощи, что должно обеспечить обмен материалами между правоохранительными органами разных стран.

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