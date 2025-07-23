Студентка КНУ объявила бойкот преподавателям-'слугам', которые голосовали за закон о НАБУ и САП: не будет ходить на пары

Студентка Учебно-научного института публичного управления и государственной службы КНУ им. Шевченко Оксана Паращак выступила против двух депутатов, которые поддержали скандальный законопроект о НАБУ и САП №12414. Девушка призвала студенческое сообщество присоединиться к объявленному ею бойкотированию этих депутатов, которые также являются преподавателями вузов.

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Педагоги Любовь Шпак и Леся Забуранная проголосовали за указанный законопроект, сообщила студентка. Она назвала депутаток "предательницами, которые поддержали фактическое уничтожение независимости НАБУ и САП и возвращают Украину во времена Януковича".

"Я категорически отказываюсь от занятий Забуранной и Шпак и требую не навязывать мне их в расписание в следующем семестре", – потребовала Оксана.

Девушка не только призвала студентов выступать против появления Шпак и Забуранной в расписании, но и бойкотировать их помощников, которые "незаконно ведут (без)деятельность в институте и организовывают учебный процесс исключительно в интересах депутатов".

"Призываю студентов не дать тем, кто уничтожает антикоррупционную систему, промывать вам мозги. Если вы себя, конечно, хоть немного уважаете", – добавила Оксана.

Напомним, что оба указанных депутата выиграли выборы на мажоритарных округах – Забуранная в ОВО № 216, а Шпак в ОВО № 194.

Леся Забуранная 1981 года рождения – доктор экономических наук, профессор кафедры менеджмента им. Завадского Нацуниверситета биоресурсов и природопользования. Член Союза содействия развитию сельского зеленого туризма в Украине. Эксперт научно-экспертного совета Министерства аграрной политики. Член комитета Рады по вопросам бюджета, председатель подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета, также член украинской делегации в ПАСЕ.

Любовь Шпак 1980 года рождения также доктор экономических наук, ректор в Восточноевропейском университете экономики и менеджмента. Она также член комитета Рады по вопросам бюджета, и председатель подкомитета по вопросам оценки законопроектов по влиянию на показатели бюджета и соответствия бюджетному законодательству.

Напомним, что вчера в ряде городов Украины – Киеве, Львове, Днепре, Одессе, Тернополе, Луцке, Полтаве, Ивано-Франковске – люди вышли на мирные акции, выступая против проголосованного депутатами ВРУ законопроекта №12414. Протестующие опасались, что в случае вступления его в силу Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура потеряют независимость.

Мы более подробно рассказывали, почему вокруг решения ВР разгорелся скандал и как на него отреагировали в Евросоюзе.

Украинцы также требовали, чтобы глава государства наложил вето на законопроект, однако этого не произошло. Вечером 22 июля президент Украины Владимир Зеленский все же подписал законопроект №12414. Сделал это и председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Закон об ограничении НАБУ и САП был опубликован на сайте официальной парламентской газеты "Голос Украины". Таким образом, он вступил в силу со среды, 23 июля.

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