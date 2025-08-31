Стал 'живым мостиком' между скалами: в сети показали неизвестные фото Парубия из его молодости

В сети поделились малоизвестными фотографиями украинского народного депутата Андрея Парубия, который был убит во Львове в субботу, 30 августа. В конце 1980-х годов будущий политический деятель возглавил молодежную организацию "Спадщина".

Ее участники занимались восстановлением могил бойцов УПА, записывали воспоминания бывших повстанцев, организовывали лагеря и охраняли антисоветские митинги во Львове. Парубий вместе с товарищами проводил тренировки в подпольных лагерях посреди карпатских лесов по пластовой методике, о чем сам вспоминал в Facebook.

Фотографию, сделанную во время одного из таких учений, украинский публицист и историк Вахтанг Кипиани назвал своей любимой фотографией Парубия.

"Здесь он стал мостиком, по которому переходили активисты объединения украинской молодежи "Спадщина", – подписал кадр Кипиани на своей Facebook-странице.

Историк Орест Круковский рассказал в соцсети, что этот кард сделан в мае 1996 года. "Поход со скал в Ямельнице до Урыча. Символическое фото, где "Волк" (псевдоним Андрея с тех времен) держит на себе молодое поколение воспитанных в "Наследии" юношей", – раскрыл детали он.

Также Круковский поделился воспоминаниями и обратился к своему другу: "Подло, в спину, по-московски убили тебя Андрей. Убили, потому что знали, что не могут тебя ни купить, ни одолеть..."

Отметим, что фотографиями с тренировок "Спадщини" делился ранее и сам Парубий.

"Когда юноши не могли пройти через глубокую пропасть между скал, я стал на "мостик" над пропастью, и юноши переходили по мне. Зато все остались живы. А друг "Сокол" на вечернем костре даже подарил мне свою конфету в знак благодарности", – вспоминал политик события мая 1996 года.

В комментариях под этим постом политик общался с подписчиками, объяснял, что его рост – почти под 2 метра, а ребятам было психологически трудно перепрыгнуть на другую скалу.

"А позвоночник аж теперь дает о себе знать", – шутил он. Эти сообщения и комментарии были опубликованы в 2013-м, когда "Спадщина" праздновала 25-летие.

После "мостика" Парубий показал и другие фотографии, сделанные в 1990 (первый тренировочный переход) и в 1995 годах.

В сети вспомнили еще несколько фото (точные даты не указаны).

Отметим: датой основания "Спадщини" считается 28 марта 1988 года, однако идея создания возникла еще в августе 198-го в кругу четырех друзей: Тараса Родцевича, Богдана Малерика, Тараса Говзана и Ярослава Кашубы, впоследствии к ним присоединилось еще несколько человек, среди которых – Андрей Парубий. В условиях советской репрессивной политики организация действовала полулегально.

Убийство Андрея Парубия

Бывшего председателя ВРУ и секретаря СНБО, действующего нардепа застрелили 30 августа около 12:00 на улице Ефремова во Львове. Для задержания злоумышленника правоохранители объявили спецоперацию "Сирена". Предварительно, в политика несколько раз из короткоствольного оружия выстрелил человек, который выглядел как курьер службы доставки. Ему удалось скрыться с места преступления.

Президент Владимир Зеленский заявил, что убийство Парубия было тщательно подготовлено. Правоохранительные органы привлекли все силы для установления обстоятельств преступления и поиска злоумышленника.

Как писал OBOZ.UA, представители Национальной полиции на брифинге в субботу заявили, что рассматривают различные версии убийства, среди них – российский след.

