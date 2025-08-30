Появилась первая реакция Зеленского на убийство Парубия во Львове

Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал резонансное убийство во Львове, жертвой которого стал Андрей Парубий. Глава государства подтвердил информацию о его гибели.

Он также заявил, что уже получил доклады от министра внутренних дел Игоря Клименко и генерального прокурора Руслана Кравченко. Об этом президент сообщил в своем Telegram-канале.

По словам президента, правоохранительные органы задействовали все силы для установления обстоятельств преступления и поиска убийцы.

"Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и Генеральный прокурор Руслан Кравченко только что доложили о первых известных обстоятельствах ужасного убийства во Львове. Погиб Андрей Парубий", - говорится в сообщении.

Министр внутренних дел и Генпрокурор уже проинформировали президента о первых результатах работы следователей. Сейчас правоохранители проводят ряд оперативных мероприятий, чтобы установить мотивы преступления и круг причастных.

Известно, что к поискам привлечены подразделения Национальной полиции, оперативники и криминалисты. Место трагедии ограждено, работают эксперты.

Президент выразил соболезнования близким погибшего.

"Мои соболезнования родным и близким. Все необходимые силы и средства привлечены к расследованию и поиску убийцы", – заверил он.

Что предшествовало

В полиции информировали, что на линию 102 около полудня поступило сообщение о стрельбе.

В результате полученных травм пострадавший погиб на месте.

По словам источников OBOZ.UA, убийцей был курьер, который произвел пять выстрелов и скрылся с места преступления.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 июля 2024 года во Львове стреляли в Ирину Фарион, она умерла в больнице. Практически сразу среди возможных версий относительно мотива убийства назывался, в частности, "заказ России".

Через несколько дней в Днепре полиция задержала Вячеслава Зинченко, которого подозревают в совершении преступления. В ходе расследования ему было инкриминировано умышленное убийство лица в связи с выполнением им гражданского долга, по мотивам национальной нетерпимости (п. 8, 14 ч. 2 ст. 115 УК), а также приобретение, ношение, хранение огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Как заявляли в полиции уже после задержания Зинченко, он мог готовить новые убийства. Фарион же он выбрал первой целью, потому что она была наиболее беззащитной.

Как сообщал OBOZ.UA, дочь Ирины Фарион указала на странную деталь, которую заметила на месте убийства своей матери. Женщина акцентировала на том, что в день трагедии чемодан и личные вещи общественного деятеля нашли у подъезда, а ее тело находилось значительно дальше.

