'Смелые и искренние': в полиции показали женщин-патрульных, погибших на службе или во время обстрелов. Видео

Патрульная полиция Украины опубликовала видео, посвященное женщинам-патрульным, которые погибли во время службы или в результате вражеских обстрелов. В ролике вспомнили семерых полицейских из разных регионов страны, которые отдали жизнь, выполняя служебные обязанности или во время российских атак.

Видео дня

Видео появилось в Telegram-канале Патрульной полиции Украины. В сообщении отметили, что коллеги навсегда останутся в строю и в памяти полицейского сообщества.

"Навсегда в строю наши женщины-патрульные. Склоняем головы в память о наших коллегах – женщин, которые отдали самое дорогое, свои жизни. Они служили украинскому народу, оставаясь верными Присяге до последнего вздоха", – отметили в Патрульной полиции.

Истории службы

В полиции напомнили, что каждая из этих женщин выполняла свою работу ежедневно – патрулировала города, реагировала на вызовы и помогала людям. Их вспоминают как смелых и преданных службе.

В ведомстве подчеркнули, что за каждым именем стоит не только форма и жетон, но и личные истории. Среди погибших – дочери, матери, жены, сестры, подруги и коллеги.

"Каждая из них была смелой, искренней, преданной своему делу. Дочь, мама, жена, сестра, подруга, коллега, сестра. Они спешили на помощь другим, выбирая закон, службу и ответственность", – говорится в сообщении.

Имена героинь

В Патрульной полиции назвали имена женщин, погибших при исполнении служебных обязанностей. Это Ольга Макаренко из Днепра, которая погибла 25 сентября 2016 года, Марина Фетч из Полтавы – 2 октября 2019 года, Таисия Татарин из Черновцов – 3 октября 2022 года, а также Виктория Шпилька из Львова – 22 февраля 2026 года.

Отдельно вспомнили полицейских, погибших в результате вражеских обстрелов во время полномасштабной войны России против Украины. Это Дарья Шигида из Киева, которая погибла 5 июня 2025 года, Лилия Степанчук из Киева – 31 июля 2025 года, а также Ирина Байда из Донецкой области – 20 декабря 2025 года.

В полиции отметили, что память о погибших коллегах сохранят навсегда. Их имена высечены на Мемориале памяти погибших полицейских.

"Их улыбки, их голос в рации, их поддержка навсегда останутся в наших сердцах. Их жетоны навсегда впечатаны в стены Мемориала памяти погибших полицейских. И наша память о них вечная. Честь", – отметили в Патрульной полиции Украины.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 22 февраля, во Львове прогремели два взрыва. Сперва сообщалось, что общее количество пострадавших – не менее 15, к утру было известно уже о 25 пострадавших. По прибытии на место происшествия экипажа патрульной полиции прогремел взрыв. По прибытию второго экипажа произошел еще один взрыв.

