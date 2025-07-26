Синоптик предупредила о приближении особо жарких дней: когда станет прохладнее

Последние выходные дни июля будут довольно контрастные. Украину ожидает стабильная жара, причем почти по всей территории страны. Однако и прогнозируются локальные грозы и кратковременные дожди.

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Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, с 27 по 31 июля самая большая жара будет на юге страны, где днем будет от 34 до 39, а местами 40 градусов тепла.

На востоке и в центральной части страны в эти дни, предупреждает синоптик, будет 30-35 градусов, в Винницкой области – 28-30, на севере – 27-32, а на западе – 24-29 градусов тепла.

"В воскресенье кратковременные грозовые дожди пройдут в западных областях, в Житомирской, Винницкой, местами в Одесской и Черкасской областях. На остальной территории Украины – сухая погода", – отметила Наталья Диденко.

Что будет в Киеве

В столице, по ее словам, 27-го июля будет без осадков, а днем воздух прогреется до 30 градусов тепла.

Особенно жаркими днями в Киеве будут понедельник и вторник, причем возможны локальные грозовые дожди.

"Это добавит синоптического дискомфорта из-за высокой влажности воздуха при температуре воздуха в плюс 31 - плюс 34 градуса. Лучше в эти дни избегать длительного пребывания на улице", – предупредила синоптик.

Но уже со среды, 30-го июля, жара ослабнет везде по стране, кроме левобережья, где удержится сильная жара. А 31-го июля в Украине "ощутимо посвежеет" и сильная жара уйдет даже с юга и востока.

При чем здесь целлофан

Наталка Диденко отметила, что в следующую среду, 30-го июля днем в столице будет 29 градусов тепла.

"В районе театра Франко в Киеве жару немного попустит. А вечером предполагается высокая вероятность грозового ливня. Картон можно обернуть заранее целлофаном", – посоветовала она.

Очевидно, имеются в виду протесты, которые в последние дни продолжались в стране из-за скандального закона о НАБУ и САП – из-за стихийности акций люди сами рисовали плакаты и в большинстве случаев пользовались именно упаковочным картоном.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги по погоде в первом месяце лета 2025 года в Киеве. В июне среднемесячная температура воздуха была ниже климатической нормы.

А вот весна 2025 года в Киеве заняла 10-е место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали аж 17 температурных рекордов.

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