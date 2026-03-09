'Сильно опухли ноги, ухудшилось зрение': дочь освобожденного из плена РФ защитника рассказала о состоянии отца. Фото

Во время обмена военнопленными между Украиной и Россией 6 марта вернулся домой житель Ривненщины младший сержант Николай Пацьола. Сейчас он находится в тяжелом состоянии и проходит реабилитацию. Больше всего проблем имеет со зрением и ногами.

О состоянии военного его дочь Оксана Бакунец рассказала Суспільне.Рівне. В частности, она отметила, что лично они еще не виделись, поскольку в больнице карантин, поэтому только общались по телефону.

Что известно о состоянии освобожденного защитника

Оксана Бакунец отметила, что на проблемы со здоровьем ее отец жаловался еще до войны, однако комиссия его признала годным к службе. "Сейчас у папы тяжелое состояние. Он с 1972 года рождения. До войны жаловался на ноги, но ВВК признала его годным. После освобождения из плена мы еще не виделись, только общались по телефону. Он сказал, что у него сильно опухли ноги и ухудшилось зрение", – рассказала женщина.

Николай Пацьола считался без вести пропавшим

Оксана Бакунец отметила, что 13 июня получила информацию о том, что ее отец пропал без вести в населенном пункте Калиновка Бахмутского района Донецкой области. Впоследствии она нашла на российских ресурсах, что ее отец жив и находится в плену. После этого обращалась в различные учреждения, чтобы статус отца изменили на военнопленного: "Я искала доказательства, посылала в различные учреждения, которые занимаются без вести пропавшими. Впоследствии военная часть изменила статус с без вести пропавшего на военнопленного", – отметила Оксана Бакунец.

То, что Николай Пацьола жив, подтвердил освобожденный из плена ривненчанин в марте 2025 года, который узнал побратима.

Где служил Николай Пацьола

Оксана Бакунец рассказала, что в ряды ВСУ ее отец стал в 2023 году. Обучение проходил в поселке Гоща, после чего его отправили на Донецкое направление. 29 мая 2024 года он ушел на задание – и с тех пор связь с ним оборвалась. "Я все время общалась с командиром, потому что с папой у меня связи не было, поскольку он был на позициях. 11 июня мне написал командир, что должны поменять папу", – рассказала дочь бойца.

Что известно об обмене военнопленными 6 марта

В рамках обмена военнопленными между Украиной и Россией 6 марта из российского плена вернулись домой еще 300 украинских защитников, а также двое гражданских украинцев.

Среди них военные из Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, нашей пограничной службы. Рядовые, сержанты, офицеры. Они защищали Украину на разных направлениях – Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском, в Мариуполе. Большинство из них были в плену более года, некоторые – с 2022 года. Самому молодому освобожденному военному – 26 лет, самому старшему – 60.

