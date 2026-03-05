Обмен пленными 5 марта: списки тех, кто вернулся из российского плена (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

В четверг, 5 марта, Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными, в рамках которого домой вернулись 200 украинцев. Среди них – военнослужащие различных подразделений Сил обороны, которые попали в плен на разных участках фронта.

В частности, среди освобожденных есть семеро военных из Винницкой области. Об этом сообщил председатель Винницкого областного Совета Вячеслав Соколовый.

Из плена вернулись защитники Мариуполя, а также военные, которые обороняли Донецкую, Луганскую, Харьковскую области и Запорожское направление. Среди пленных есть бойцы Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, Государственной пограничной службы и Национальной гвардии.

Винницкая область

По информации председателя Винницкого областного совета, воины ВСУ попали в плен на Донецком и Харьковском направлениях. Самому старшему военному – 55 лет.

Среди освобожденных из плена – Михаил, Валерий, Сергей, Денис, Василий, Назар и Сергей.

Напомним, что полномочный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в рамках первого этапа выполнения договоренностей в Женеве Украина вернула из российского плена 200 военнопленных. Возраст освобожденных составляет 27-59 лет.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 5 февраля, из российского плена вернулись в Украину еще четыре военнослужащих из 12-й бригады спецназначения "Азов". Также удалось вытащить пятерых военнослужащих 15-й бригады "Кара-Даг".

