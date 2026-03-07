Из российского плена вернулся военный с Житомирщины, которому жена каждый месяц писала письма. Фото

В пятницу, 6 марта, из российского плена в рамках очередного обмена военнопленными вернулся 34-летний Валерий Костюченко из поселка Кварцитное Гладковичской громады Житомирской области. Он провел в неволе 20 месяцев.

Об этом "Укринформу" рассказала жена военнослужащего Лилия Костюченко. Она писала Валерию письма каждый месяц, а от него за это время получила только одно.

По словам Лилии, они с мужем жили в Ирпене, но выехали оттуда в начале полномасштабного вторжения РФ. Пара переехала в Кварцитное. До этого Валерий работал охранником, а после переезда остался без работы.

"Он был ветераном АТО, во время которой служил в 30 отдельной механизированной бригаде им. князя Константина Острожского. В январе 2023 года мужчина добровольно пошел в ВСУ и служил в 31 отдельной механизированной бригаде имени генерал-хорунжего Леонида Ступницкого", – сказала женщина.

В 2023 году Валерий получил ранение, а после лечения вернулся в ряды ВСУ. 4 июля 2024 года военный попал в плен на Покровском направлении.

"Валера еще успел мне позвонить и сообщить, что попал в плен. Я спросила, где его ребята, а он ответил, что никого из побратимов нет, потому что все погибли. Сначала он был в статусе пропавшего без вести, а через четыре месяца его изменили на пленного. Я каждый месяц писала ему письма, их было очень много, а от него получила только одно. Муж написал мне, что у него все хорошо", – рассказала Лилия, добавив, что мужа удерживали на Урале.

Военные, которых ранее освободили из плена, сообщили жене, что видели в неволе Валерия. Тогда стало известно, что больше года его не выводили на свежий воздух.

"Вчера перед обменом я не имела никаких предчувствий. Ночью мне приснился странный сон, что Валерий взял меня за руку, держит, а я спрашиваю: "Валера, где ты?", на что услышала: "Я возле тебя". После этого я проснулась. Сегодня мне Координационный штаб сообщил, что мой муж вернулся из плена. Это такое счастье. Вы не представляете, как я кричала", – сказала женщина.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 марта Украина и Россия провели очередной обмен пленными, в рамках которого домой вернулись 302 украинца. Среди освобожденных – военнослужащие разных подразделений Сил обороны и двое гражданских. Часть защитников находилась в российском плену еще с 2022 года.

