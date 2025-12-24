С 1 января 2026 года изменятся правила бронирования: какой должна быть зарплата для получения отсрочки

В 2026 году предприятия смогут бронировать работников (и продлевать уже имеющиеся бронирования), ориентируясь на повышенную минимальную зарплату в Украине. То есть требования к заработной плате забронированных военнообязанных тоже, соответственно, будут выше.

Что изменится с 1 января?

Адвокат Александр Дубовой в комментарии УНИАН отметил: этот вид отсрочки, как и раньше, смогут получить представители важных для экономики профессий. Исчерпывающий перечень учреждений, которые имеют право бронировать работников, предусмотрен в Порядке бронирования военнообязанных во время военного положения, утвержденном постановлением Кабинета № 76 от 27.01.2023.

Что касается момента с зарплатами, то в частных и государственных или коммунальных предприятиях размер средних выплат для осуществления бронирования отличается.

В частных компаниях это число равно минимальному показателю в Украине, умноженному на коэффициент 2,5. Если зарплата лица за последний календарный месяц такая же или превышает эту сумму, работника можно забронировать.

В декабре 2025-го "минималкой" были 8000 гривен, то есть зарплата для бронирования составляла не менее 20000 гривен.

В январе 2026-го "минималка" вырастет до 8647 гривен. Поэтому те, кто подпадает под бронь при мобилизации, должны иметь заработную плату хотя бы 21617 гривен 50 копеек.

В государственных или коммунальных предприятиях месячный заработок должен быть не меньше размера средней зарплаты в регионе за 4-й квартал 2021 года (в Киеве, к примеру, это 15700 гривен).

Адвокат пояснил, что по общему правилу, согласно разъяснениям Министерства экономики, это сумма брутто. То есть та, которая включает налоги и другие обязательные платежи. Других существенных изменений относительно самого процесса в 2026 году нет.

Какие изменения в бронировании произошли в декабре 2025 года?

В конце текущего года часть правил уже изменилась. В частности:

Бронирование теперь возможно даже тогда, если военнообязанный имеет статус "в розыске" или другие проблемы с учетом.

Таким лицам дается 45 дней, чтобы устранить нарушения, после чего работника могут уволить. "Нововведение позволяет компаниям не терять специалистов во время урегулирования формальных процедур", – отмечали в Минэкономики.

Критически важные компании могут дать отсрочку неограниченному количеству мужчин.

Ранее большинство работодателей могли забронировать только 50% сотрудников. Однако оформить такое бронирование можно только раз в год.

Списки работников критической инфраструктуры, которые подлежат бронированию, будут проверять быстрее.

До этого на проверку выделяли 72 часа, часто это тормозило работу предприятия. "Решения принимаются быстрее, что помогает оперативно защищать персонал и поддерживать непрерывную работу", – объясняли в министерстве.

"Мы продолжаем совершенствовать механизм бронирования, чтобы предприятия, особенно в оборонно-промышленном комплексе, могли стабильно работать и удерживать свои команды. Быстрое принятие решений, отмена лишних задержек и возможность бронировать работников на период устранения нарушений воинского учета – это то, что бизнес давно ожидал", – отмечал заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратив.

