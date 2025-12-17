Что изменится в мобилизации украинцев с 1 января 2025 года: усилят ли призыв и что будет с повестками

С 1 января 2026 года мобилизационные процессы в Украине станут более системными, цифровизированными и контролируемыми. Государство делает ставку не на массовость призыва, а на качественный воинский учет, подготовку и минимизацию злоупотреблений.

Видео дня

Ключевые изменения будут касаться электронных документов, бронирования, вручения повесток и автоматической постановки на учет. OBOZ.UA собрал все, что известно.

Таким образом, потребность в мобилизации в 2026 году сохранится, ведь человеческий ресурс остается критически важным.

В то же время подход постепенно меняется: базовая общевойсковая подготовка уже увеличена до 51 дня, и дальнейшее совершенствование обучения продолжается. Общий курс государства направлен на упорядочение процедур и отказ от хаотичных решений.

Переход на электронный воинский учет

Одним из ключевых изменений стал фактический отказ от бумажных военно-учетных документов как основных. Приоритетным определен электронный формат – Резерв ID, который формируется через приложение Резерв+. Именно он становится главным документом для подтверждения статуса призывника, военнообязанного или резервиста.

Бумажные военные билеты остаются в силе, но новые больше не будут изготавливаться. Они будут использоваться только как дополнительное подтверждение и действительны до момента изменения персональных данных. Проверка статуса, отсрочки или бронирования будет осуществляться по QR-коду, что минимизирует риски подделок и ошибок.

Для тех, кто не может пользоваться цифровыми сервисами, сохранена альтернатива: документ можно распечатать в формате PDF через Резерв+ или Дію либо получить в ТЦК и СП. В то же время в Минобороны отмечают, что электронный формат является базовым.

Новые правила бронирования

Наибольшие изменения с 2026 года касаются бронирования работников. Для критически важных предприятий оборонно-промышленного комплекса отменено 72-часовое ожидание проверки списков, а также сняты лимиты на количество забронированных лиц. Предприятия могут бронировать столько работников, сколько реально нужно для стабильной работы.

Введен и отдельный механизм "временного бронирования" сроком до 45 дней для работников с проблемами в воинском учете. За это время они должны упорядочить документы, однако воспользоваться таким механизмом можно только один раз в год.

Вопрос возможных ограничений на выезд за границу для забронированных лиц пока остается на уровне законодательных инициатив и еще не принят.

Повестки и функционал Резерв+

С 2026 года в приложении Резерв+ планируют ввести добровольные оповещения о повестках, ходе административных дел и наличии штрафов за нарушение правил воинского учета. Также пользователей будут информировать о статусе их данных в реестре.

Кроме этого, в приложении появятся возможности автоматической постановки на воинский учет, обновленный раздел с вакансиями и подбор вариантов службы с учетом навыков и опыта человека.

Автоматическая постановка на учет

Кабинет министров запускает экспериментальный проект автоматической постановки на воинский учет. Мужчины, которые не стали на учет в 17 лет, автоматически будут получать статус призывника с 18 лет.

Также автоматический учет предусмотрен для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за рубежом. В таких случаях данные будут вноситься при оформлении или обмене паспортов без прохождения ВВК и без отдельного обращения в ТЦК.

Вручение повесток

Порядок вручения повесток с 1 января 2026 года принципиально не изменится. Их по-прежнему могут вручать представители ТЦК, органов местной власти, государственных учреждений, предприятий, а также сотрудники СБУ или разведки в пределах полномочий.

Повестки могут вручаться по месту жительства, на работе, в госучреждениях, в общественных местах, на блокпостах или при пересечении границы – такая практика уже является устоявшейся.

Общая тенденция

В 2026 году возможно определенное усиление мобилизации, однако не массовое. Речь идет прежде всего о более жестком контроле, полной цифровизации и сокращении возможностей для уклонения.

