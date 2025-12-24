Кого не могут мобилизовать в январе 2026 года: названы все категории

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Граждан в возрасте от 25 до 60 лет, которые не имеют оснований для отсрочки или бронирования, могут призвать в армию. Однако есть категории граждан, которые могут законно избежать мобилизации.

Закон предусматривает ряд исключений для мужчин, которых мобилизация не касается. Это люди, для которых служба в армии может быть рискованной или невозможной по состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам. Освобождение от призыва предоставляется также тем, чьи профессиональные обязанности считаются критически важными для функционирования государства.

По состоянию на 24 декабря мобилизации в ряды ВСУ не подлежат:

студенты дневной формы обучения, которые учатся в вузе впервые;

мужчины в возрасте до 25 лет, если не проходили военную подготовку;

мужчины старше 60 лет;

родители трех и более детей, или опекуны одного ребенка-сироты;

одинокие родители;

родители несовершеннолетнего ребенка имеющего инвалидность, тяжелые болезни;

родители ребенка старше 18 лет, с I-II группой инвалидности;

работники критической инфраструктуры, которые имеют бронирование;

постоянные опекуны близких с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями;

опекуны недееспособных родственников;

люди, которые имеют инвалидность любой группы;

мужья, которые имеют жену с І или ІІ группой инвалидности, а также ІІІ группы при онкологии или ампутациях;

мужья женщин-военнослужащих;

граждане с тяжелыми болезнями, которых признали непригодными к службе;

освобожденные из российского плена;

родственники людей, пропавших или погибших в результате боевых действий

народные депутаты, судьи, дипломаты и другие категории.

Как изменятся требования бронирования в 2026 году

В 2026 году в Украине изменятся правила бронирования военнообязанных. Показатель минимальной зарплаты для работников, которых бронируют, возрастет: если декабрьская зарплата будет ниже нормы, бронь могут отменить.

Так, в декабре 2025 года для бронирования нужно получить не менее 20 000 грн, а с января 2026 года – от 21 617,50 грн. Важно, чтобы зарплата была начислена до конца месяца и учитывала все составляющие "брутто".

