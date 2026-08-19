"Решение должно быть комплексным": Хмара объяснил свою позицию по поводу мобилизации в Украине

Решение о мобилизации в Украине не может ограничиваться лишь вопросом набора личного состава. В первую очередь необходимо учесть условия службы, а также подготовку и обеспечение военнослужащих.

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Об этом во время выступления в Верховной Раде заявил новоназначенный министр обороны Евгений Хмара. По его словам, окончательные подходы должны быть определены после проработки плана войны совместно с главнокомандующим ВСУ и Генеральным штабом.

"Мобилизация – по ней должно быть принято комплексное решение. И нужно понимать, что первая важная составляющая – это ситуация в армии. Это отношение, достойное отношение к воинам, условия прохождения службы и ведения боевых действий", – убежден Хмара.

Мобилизация должна быть комплексной

По словам министра оборонного ведомства, комплексный подход должен охватывать подбор и комплектование войск, экипировку и подготовку военнослужащих, обеспечение оружием, приобретение боевого опыта, выполнение задач и последующее восстановление личного состава.

Он подчеркнул, что в настоящее время совместно с главнокомандующим ВСУ и Генеральным штабом работает над формированием четкого плана и концепции дальнейшего ведения войны. После проработки этих подходов их должны представить на рассмотрение президента Украины.

"Соответственно, будет представлен доклад Верховному главнокомандующему, президенту Украины, и в соответствии с разработанным планом будет проведено изучение вопроса", – подытожил министр.

Напомним, 30 июля ГБР совместно с Генштабом ВСУ провело спецоперацию "Честный призыв" в более чем 100 ТЦК по всей Украине. По ее результатам ожидаются задержания и предъявление подозрений фигурантам дел.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 августа депутаты поддержали назначение Евгения Хмары новым министром обороны, который после роспуска предыдущего правительства возглавлял оборонное ведомство в статусе исполняющего обязанности. Решение поддержали 312 народных избранников.

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