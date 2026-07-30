ГБР проводит масштабные проверки в ТЦК по всей Украине: в Генштабе сделали заявление

Государственное бюро расследований совместно с Генеральным штабом ВСУ 30 июля проводит масштабную спецоперацию "Честный призыв", в рамках которой следственные действия проводятся в более чем 100 территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. По итогам операции в различных регионах Украины ожидаются задержания и предъявление подозрений фигурантам уголовных дел.

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О проведении масштабной операции сообщает Государственное бюро расследований. Мероприятия проходят в рамках спецоперации "Честный призыв".

Следственные действия проводятся в территориальных центрах комплектования областного и районного уровней в большинстве регионов страны. Операцию ГБР осуществляет во взаимодействии с командованием Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Основной акцент в расследовании сделан на раскрытии фактов содействия уклонению от мобилизации за денежное вознаграждение.

Кроме того, правоохранительные органы проверяют возможные случаи превышения служебных полномочий военнослужащими ТЦК, в частности речь идет об информации о избиениях, пытках и других нарушениях прав военнообязанных.

Спецоперация является частью комплексной работы по очистке системы территориальных центров комплектования от коррупционных и незаконных практик, а не реакцией на отдельный резонансный инцидент.

В то же время в Генеральном штабе ВСУ подчеркнули, что полностью содействуют работе правоохранительных органов во время проверок ТЦК и СП. Вооруженные Силы Украины придерживаются политики нулевой терпимости к коррупции, и каждый случай возможных злоупотреблений должен быть тщательно, объективно и беспристрастно расследован. В то же время в Генштабе отметили, что единичные факты правонарушений не должны дискредитировать военнослужащих ТЦК, которые добросовестно выполняют свои обязанности и обеспечивают проведение мобилизационных мероприятий.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о случае мобилизации в Ивано-Франковской области, в ходе которого полицейские применили к мужчине физическую силу, что привело к переломам его руки и ноги. Однако вместо госпитализации его доставили в ТЦК.

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