'Ребята очень измученные, но очень оптимистичные': в Коордштабе рассказали о чем спрашивают после плена

В субботу, 24 мая, состоялся второй этап обмена пленными в формате "1000 на 1000" - домой вернулись еще 307 украинцев. Как выяснилось, в плену наши граждане находились в полной информационной изоляции, поэтому неудивительно, что после возвращения в Украину их интересуют разные вопросы.

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Об этом рассказал представитель Координационного штаба Петр Яценко, который в числе первых встречал наших граждан. Он отметил, что хотя "ребята очень измученные", все равно они все "очень оптимистичны".

"Прежде всего, всех интересует, какой курс доллара, сколько стоит батон, сколько стоят яйца, сколько стоит бензин", - рассказал Яценко.

По рассказам тех, кто вернулся, в плену "им включали только российское телевидение только где-то за неделю до того, как их вернули". Поэтому неудивительно, что интересует людей, "в каком состоянии сейчас Украина и украинцы, борется ли Украина, не расстроились ли украинцы после таких трех лет российского нападения, есть ли силы еще бороться".

"И ребята очень оптимистичны. Очень измученные, очень такие недокормленные - после 2-3 лет в российском плену сложно вернуться к нормальной жизни", - говорит представитель Коордштаба.

Теперь всех, кто вернулся, ждут реабилитационные программы, ребята "месяц будут приходить в себя, отъедаться, лечиться и потом по индивидуальным программам тоже будут заниматься", - добавил Яценко.

Как сообщал OBOZ.UA, во втором этапе обмена пленными в рамках "1000 на 1000" домой вернулись 307 защитников. А среди них - военный Дмитрий, который пробыл в плену больше года. Освобожденный украинец после возвращения на родную землю наконец получил возможность связаться с родными и услышал голос мамы - как это было, смотрите здесь.

23 мая Украина и Россия провели первый этап обмена пленными в формате "1000 на 1000", о чем договорились на переговорах 16 мая в Стамбуле. Домой из неволи вернулись 390 украинцев - 270 воинов Сил обороны и 120 гражданских лиц. России было соответственно передано столько же человек, среди которых 70 осужденных в Украине за коллаборационизм, государственную измену, терроризм.

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог назвал обмен пленными в формате "1000 на 1000" самым положительным результатом украинско-российских переговоров в Турции. Он также призвал к прекращению огня и убийств.

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