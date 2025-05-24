"Мама, я жив": освобожденный из плена военный позвонил родным с радостной вестью. Видео

В субботу, 24 мая, между Украиной и Россией состоялся второй этап обмена пленными в рамках "1000 на 1000". Домой вернулись 307 защитников, среди них – военный Дмитрий, который пробыл в плену более года.

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Освобожденный украинец после возвращения на родную землю наконец получил возможность связаться с родными и услышал голос мамы. Об этом сообщил омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

"Привет. Мама, я живой! Я жив! Я скоро буду дома. Я скоро буду, мам. Я по вам скучаю", – сказал Дмитрий.

Лубинец отметил, что это не просто мгновение, когда ноги касаются родной земли, а в трубке – голос родного человека, а целая вечность, вложенная в слова: "Мама, я жив".

На освобожденного из плена защитника дома ждет маленький сын.

Дмитрий встретился со своей семьей, обнимал их и успокаивал. "Все хорошо, не плачьте. Я вернулся", – говорил он.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 мая Украина и Россия провели первый этап обмена пленными в формате "1000 на 1000", о чем договорились на переговорах 16 мая в Стамбуле. Домой из неволи вернулись 390 украинцев – 270 воинов Сил обороны и 120 гражданских лиц. России было соответственно передано столько же человек, среди которых 70 осужденных в Украине за коллаборационизм, государственную измену, терроризм.

На следующий день состоялся очередной этап обмена военнопленными между Украиной и Россией, когда из вражеского плена удалось вернуть еще 307 украинцев.

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог назвал обмен пленными в формате "1000 на 1000" самым положительным результатом украинско-российских переговоров в Турции. Он также призвал к прекращению огня и убийств.

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