"Убийства должны прекратиться": Келлог назвал "самый позитивный" результат переговоров в Стамбуле

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог назвал обмен пленными в формате "1000 на 10000" самым положительным результатом украинско-российских переговоров в Стамбуле 16 мая. Он также призвал к прекращению огня и убийств.

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Об этом Келлог написал в соцсети X. По его словам, уже около 400 человек вернулись на Родину.

"Самый положительный результат прошлонедельных технических переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле: по 1000 солдат с каждой стороны подготовлено к репатриации, более 400 уже вернулись. Благодарность Рустему Умерову за помощь в этом. Нам нужно прекращение огня, и убийства должны прекратиться", – отметил спецпосланник Трампа.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 мая Украина и Россия провели крупнейший с начала полномасштабного вторжения обмен пленными. Домой из неволи вернулись 390 украинцев - 270 воинов Сил обороны и 120 гражданских лиц. России было соответственно передано 270 российских военных и 120 гражданских, среди которых 70 человек, осужденных в Украине за коллаборационизм, государственную измену, терроризм.

Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что это был только первый этап большого обмена. Сейчас идет подготовка следующих этапов, которые могут продолжиться 24-25 мая.

По итогам переговоров в Стамбуле 16 мая между Украиной и Россией при посредничестве Турции договорились об обмене пленными "1000 на 1000" и дальнейшем обсуждении прекращения огня. В Анкаре утверждают, что это было турецкое предложение, озвученное "в момент, когда наступил тупик", а российская делегация выдвинула все свои неприемлемые для Украины ультиматумы.

Уже на следующий день в СБУ сообщили, что начали подготовку к масштабному обмену: в частности, работа велась над списками пленных и локациями. Впоследствии совещание по подготовке масштабного обмена провел президент Украины Владимир Зеленский.

Накануне, 22 мая, Украина передала России список на обмен пленными в формате "1000 на 1000". В то же время в Кремле подготовили свой список.

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