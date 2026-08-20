"Нужны реальные решения": Зеленский назвал ключевые приоритеты в работе Минобороны под руководством Хмары. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 20 августа, представил нового министра обороны Украины Евгения Хмару. В ходе своего выступления он обозначил ключевые приоритеты в работе военного ведомства.

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Такую информацию приводит Telegram-канал главы государства. Президент подчеркнул важность взаимопонимания между Минобороны и армией.

"Важно провести аудит всех договоренностей с нашими партнерами. Что реализовано, а что до сих пор ожидает реализации. ПВО и противоракетная оборона – это ключевой приоритет, особенно перед зимой", – сказал Зеленский.

Зеленский представил Хмару в качестве нового главы Минобороны

По словам Зеленского, у Евгения Хмары большой опыт в дальнобойных операциях украинских войск еще со времен его работы в СБУ. Он выразил надежду, что таких операций будет больше, и обозначил перед военным ведомством и другие вопросы.

"Все, что касается мобилизации и контрактов, все, что касается ротаций, – нужны реальные решения, реальные предложения. Я рассчитываю на системную совместную работу в этом направлении. А также на более гуманный и системный подход к решению организационных вопросов в войсках", – сказал глава государства.

Также президент подчеркнул, что особое внимание следует уделить поиску необходимых финансовых средств для оборонного сектора. По его словам, финансирование является одним из самых серьезных вызовов и одновременно общей задачей для всего государства.

В то же время Евгений Хмара заявил, что Минобороны усилит сотрудничество с партнерами, работу по укреплению ПВО, реализацию программ производства баллистического и противобаллистического оружия, расширение возможностей использования дронов и наращивание дальнобойных ударов и ударов средней дальности.

"Перед нами стоит чёткая задача от Верховного Главнокомандующего – наладить систему. Систему нашей обороны, производства и закупок, снабжения войск. Наша задача – расширить масштабы того, что уже доказало свою эффективность. Устранить лишнюю бюрократию, ускорить принятие решений, наладить более тесную связь министерства с фронтом", – сказал новый глава Минобороны.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Владимир Зеленский заявлял, что главной задачей Евгения Хмары должно стать налаживание всей системы обороны Украины – от производства и закупок до снабжения войск. Он также ожидает от Минобороны расширения применения дальнобойных ударов по России, усиления защиты украинского неба и увеличения возможностей для наступательных операций.

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