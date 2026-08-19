"Уже налажено хорошее взаимодействие между Хмарой и Драпатым": Зеленский озвучил главную задачу для нового министра обороны. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что главной задачей нового министра обороны Евгения Хмары должно стать налаживание всей системы обороны Украины — от производства и закупок до снабжения войск. Он также ожидает от Минобороны расширения применения дальнобойных ударов по России, усиления защиты украинского неба и увеличения возможностей для наступательных операций.

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Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении. Президент также прокомментировал российские удары по Украине, рассказал о кадровых решениях, социальной поддержке семей с детьми-инвалидами, присвоении звания Героя Украины и возвращении 103 украинцев из российского плена.

Россияне атаковали Херсон и Житомир: есть погибшие и раненые

Зеленский рассказал о российских ударах по Украине за сутки. Утром российские оккупанты атаковали дроном маршрутку в Херсоне, хотя, по словам президента, было очевидно, что это гражданский транспорт. В результате удара погибли четыре человека.

Во второй половине дня российские войска нанесли удар по зданию управления полиции в Житомире. Там погибли два человека, ещё почти 30 получили ранения.

По словам Зеленского, в течение суток россияне также атаковали Запорожье, Харьковскую, Сумскую, Черниговскую, Донецкую и Днепровскую области. Президент выразил соболезнования родным и близким всех погибших в результате российских ударов.

Главная задача для нового министра обороны

Зеленский заявил, что в условиях российской войны главная задача, которую он ставит перед новым министром обороны Евгением Хмарой, — это реальная настройка системы обороны Украины.

Речь идет, в частности, о производстве и закупке вооружения, снабжении войск и обеспечении украинских военных всем необходимым для:

отпора российским атакам;

удержания позиций на фронте;

проведения активных действий;

нанесения России ощутимых ударов в ответ на её террор.

Президент отдельно отметил военный опыт Хмары, который ранее служил в "Альфе".

"Евгений Хмара своей службой ещё в "Альфе" доказал, что он не бросает слов на ветер и точно знает, что оккупантов не победить пустыми обещаниями", — сказал Зеленский.

Он добавил, что ожидает от Минобороны расширения зоны применения украинских дальнобойных ударов, увеличения возможностей для защиты воздушного пространства в сотрудничестве с производителями украинского оружия и укрепления оборонительных и наступательных потенциалов совместно с международными партнерами.

Зеленский также отметил, что между Хмарой и начальником Генерального штаба ВСУ Андреем Драпатым уже налажено "хорошее взаимодействие".

"Перед зимой мы в Украине должны быть уверены — и будем уверены — в нашей обороне, в наших позициях в максимально возможной степени", — заявил президент.

Новые задачи для дипломатии

Зеленский поблагодарил Верховную Раду за поддержку назначения Хмары министром обороны, а также Андрея Сибиги — министром иностранных дел.

По его словам, украинская дипломатия должна обеспечить стране больше силы в отношениях с партнерами, особенно на фоне возможной политической турбулентности в Европе с началом нового политического сезона.

Президент подчеркнул, что Украине нужны стабильная поддержка и прочные отношения с партнерами. Для этого, по его словам, дипломатический корпус должен использовать современные инструменты и подходы и ориентироваться на конкретные результаты.