Драпатый довел россиян до истерики одной фразой: что случилось. Видео

Заявление нового командующего Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого об отсутствии у россиян права на существование вызвало настоящий психоз среди граждан страны-агрессора. Украинский военачальник подчеркнул, что Россия представляет собой постоянную угрозу и её невозможно воспринимать как нормального соседа.

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Новость об этом мгновенно разлетелась по сети и спровоцировала массовое возмущение в российских пабликах. OBOZ.UA собрал комментарии с жалобами россиян.

Что сказал Драпатый и как отреагировали россияне

Комментируя сущность врага во время интервью для документального проекта о бригаде, Михаил Драпатый был безапелляционен. Он подчеркнул, что после всех преступлений Россия утратила любой моральный и исторический статус.

"Россияне – это нация, не имеющая права на существование. Россию вообще нельзя назвать соседом для Украины", – отметил военачальник.

На самом деле украинский генерал четко обозначил сущность страны-агрессора еще в мае 2023 года, но в вражеских пабликах скандал разгорелся с новой силой только сейчас.

Российские пропагандисты и паблики выдали эту архивную запись за "свежие нацистские высказывания", что сразу вызвало очередную волну истерики среди россиян.

Реакция российской аудитории оказалась крайне резкой.

Россияне сразу же запустили привычную пластинку о "нацизме" и начали удивляться, за что же именно их так не любят, пытаясь выставить себя жертвой.

Немало комментаторов выразили разочарование действиями своего Министерства обороны, отметив, что оно способно лишь "выражать обеспокоенность" вместо каких-либо решительных действий.

Некоторые в панике спрашивали об открытии уголовных дел против генерала, а самые пессимистичные комментаторы вообще начали пугать своих сограждан неизбежным ядерным апокалипсисом.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне вечером стало известно, что Зеленский уволил Сырского с должности главнокомандующего ВСУ.

Его преемником был избран командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый, воюющий за Украину еще с 2014 года. И в РФ это уже вызвало настоящую истерику и мрачные предчувствия.

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