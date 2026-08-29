ЕС теперь не предоставляет убежище военнообязанным украинцам: даже женщин просят предъявить "Резерв+"

Украинкам, оформляющим временную защиту в ЕС, предлагают предъявить "Резерв+". Причина – новое правило, которое Совет ЕС принял 30 июля. Согласно закону, все, кто хочет впервые оформить временную защиту в странах Европы, должны доказать, что у них нет никаких проблем с воинским учетом.

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Как пишет "Бабель", чтобы избежать обвинений в дискриминации, правило сформулировали гендерно-нейтрально – без какого-либо упоминания о поле или возрасте. А решение принимали накануне летних каникул в Брюсселе, поэтому объяснить, как правильно его толковать странам ЕС, не успели — все ушли отдыхать. В результате чиновники в разных странах начали трактовать нововведение по-своему — и кое-где отказывать в защите украинкам

Тридцатого июля Европейский Союз продлил временную защиту для украинцев до 4 марта 2028 года. Наряду с этим вступили в силу новые правила для военнообязанных: украинцы, приезжающие в ЕС и впервые обращающиеся за временной защитой, должны доказать, что у них нет никаких проблем с воинским учетом.

Проще всего – штампом в паспорте о законном выезде из Украины. Если штампа нет, подойдет другой документ – бумажный или электронный, доказывающий, что человек освобожден от воинской обязанности или имеет право выезжать, хотя и находится на учете. Один из вариантов – предъявить выписку из приложения "Резерв+".

МИД рекомендует гражданам Украины, независимо от пола и возраста, при пересечении границы просить пограничников поставить в загранпаспорте отметку (штамп) о выезде из Украины.

Те, кто уже находится за границей и хочет официально подтвердить пересечение украинской границы, могут подать заявление в Главный центр обработки специальной информации Государственной пограничной службы Украины. Ее нужно заполнить по образцу на сайте и отправить на электронную почту [email protected]. В ответ ГПСУ должна прислать официальную справку, которую можно предъявить чиновнику в ЕС в качестве доказательства законного выезда.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что правительство Польши опровергло распространенный антиукраинский миф о том, что именно польские власти удерживают беженцев. Оказалось, что только в 2024 году благодаря беженцам ВВП страны вырос на 2,7%, а каждый десятый новый бизнес был открыт именно гражданами Украины.

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