Пять жестов, выдающих неуверенность в себе: это может испортить все

Можно произносить правильные фразы, но язык тела будет говорить об обратном. Наша уверенность или ее недостаток проявляется способами, о которых большинство даже не догадывается.

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Такие, казалось бы, мелочи, как направление взгляда или положение рук при разговоре, могут посылать скрытые сигналы окружающим. Собеседник, возможно, не сможет точно определить, что не так, но обязательно это почувствует. О пяти признаках, которые выдают неуверенность в себе, читайте в материале OBOZ.UA.

Вы избегаете зрительного контакта

Зрительный контакт – один из самых мощных способов общения с другими, который показывает интерес, уверенность и присутствие. Но когда кто-то избегает его – не просто время от времени, а по привычке – это может быть признаком неуверенности или низкой уверенности в себе, пишет автор PersonalBrandingBlog Ава Синклер.

Это не значит, что нужно пристально смотреть на кого-то, не моргая. Естественный зрительный контакт – это баланс: без чувства дискомфорта удерживать взгляд собеседника во время разговора, не чувствуя необходимости постоянно отводить взгляд.

Если вы замечаете, что часто опускаете глаза вниз, смотрите мимо людей или окидываете взглядом комнату во время разговора, это может быть признаком того, что вы не уверены в себе или чувствуете себя некомфортно.

Вы можете даже не осознавать, что делаете это. Но другие мгновенно это замечают, часто интерпретируя это как неуверенность или даже нечестность.

Вы как будто пытаетесь занять меньше места

Иногда люди неосознанно пытаются казаться меньше во время разговора. Это может выглядеть как сгорбленные плечи, прижатые к телу руки, плотно скрещенные ноги или даже наклон головы вниз, как будто вы пытаетесь занять меньше места.

Это тихий способ сказать: "Я не хочу слишком выделяться. Я не хочу занимать слишком много места".

Уверенные в себе люди не съеживаются – они позволяют себе полностью существовать в пространстве, пишет Ава Синклер.

Они сидят и стоят в открытой позе, естественно используют руки во время разговора и не колеблясь заявляют о своих правах на пространство, в котором находятся.

Беспокойная жестикуляция

Когда человек чувствует себя непринужденно, его руки, как правило, неподвижны или целенаправлены. Но в нервном состоянии руки начинают искать себе занятие – постукивать пальцами по столу, крутить кольцо, тереть ладони друг о друга и т.д.

Это подает четкий сигнал: дискомфорт, беспокойство или неуверенность.

В серьезных ситуациях, таких как собеседования или публичные выступления, опытные специалисты учатся держать руки неподвижно и сосредоточенно.

Исследования показали, что уверенные в себе ораторы часто используют контролируемые жесты, соответствующие их словам, в то время как неуверенные в себе делают больше движений, чтобы успокоиться.

Слишком частое кивание в знак согласия

Слишком частые кивки тоже могут быть признаком неуверенности. Их вызывает желание быть согласным, избегать конфликта или искать одобрения. Это способ сказать: "Я на твоей стороне, не беспокойся обо мне".

Но вместо того, чтобы казаться заинтересованным, это может на самом деле заставить вас казаться неуверенным в своих собственных мыслях или слишком стремящимся угодить.

Уверенные в себе люди не чувствуют необходимости постоянно показывать согласие. Они кивают, когда что-то действительно резонирует, но им также комфортно оставаться неподвижными и позволять своему выражению лица оставаться нейтральным.

Их присутствие в разговоре не направлено на доказательство их согласия, а на искреннее участие, независимо от того, согласны они или нет, пишет Ава Синклер.

Вы улыбаетесь, когда вам некомфортно

Улыбка является признаком теплоты и уверенности, но не тогда, когда она натянутая. Когда кто-то улыбается в моменты дискомфорта – например, когда его прерывают, перебивают или ставят в неловкое положение – это может быть признаком того, что этот человек привык подавлять свои истинные реакции.

Эта привычка часто развивается из желания казаться приятным или избегать конфронтации.

Вместо того, чтобы показывать разочарование, замешательство или несогласие, ответом по умолчанию становится вежливая улыбка, даже если она не соответствует тому, что человек на самом деле чувствует.

Уверенные в себе люди не чувствуют себя обязанными улыбаться только для того, чтобы другим было комфортно. Они позволяют своему выражению лица отражать то, что они действительно думают.

Когда что-то их расстраивает или разочаровывает, их лицо это показывает. Их присутствие в разговоре не для того, чтобы умиротворить других, а для того, чтобы показать себя такими, какие они есть.

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