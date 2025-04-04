Шесть фраз, которые нельзя говорить на собеседовании: это испортит все

Принятие на работу нового сотрудника – ответственное решение как для работодателя, так и для будущего работника. Началом этого процесса является собеседование с претендентом на вакантную должность, в ходе которого создается первое впечатление о кандидате. И именно оно помогает понять, насколько вы подходите предприятию и подходит ли это предложение работать непосредственно вам.

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Существует три вида собеседований – предварительное, индивидуальное и групповое. Но на любом из них вы можете допустить ошибку, используя неуместные слова, или прибегнув к недопустимым темам в разговоре. OBOZ.UA, посовещавшись с психологами, определил шесть фраз, которые ни в коем случае нельзя говорить на собеседовании.

Кроме очевидных вещей – прибыть вовремя, быть в соответствующей одежде и не использовать сленг или ненормативную лексику – есть несколько вещей, которые во время собеседования следует помнить постоянно.

Ваше отношение к собеседнику и язык вашего тела должны отражать ваш интерес к своей будущей работе, организации и непосредственно к интервьюеру.

Чем занимается ваше предприятие?

Откровенная демонстрация нехватки знаний не обязательно свидетельствует о вашем отсутствии интереса к этой работе. Но именно такое впечатление сложится у работодателя. Напротив, если вы претендуете на вакансию, вы должны знать об этом предприятии многое, в том числе о проблемах, с которыми оно сейчас сталкивается.

Я ненавижу своего последнего босса.

Конечно, на работе могут быть конфликты. Но рассказывать о них не следует. Помимо абсолютной непрофессионализма, плохое высказывание о бывших работодателях и коллегах засвидетельствует менеджеру по найму, что проблема была именно в вашей личности.

Нет, у меня нет вопросов.

Как уже отмечалось, вы должны отражать свой интерес к предстоящей работе. Это создает очень положительное впечатление о вас. Даже если ваши вопросы уже были освещены, попросите интервьюера разъяснить или подробнее осветить ваш интерес.

У меня нет недостатков.

Сказать любому, что у вас нет недостатков, это сродни признанию собственной идеальности. Даже если вы идеальны, менеджер по персоналу в это не поверит. Но вопрос о ваших недостатках обойти никак нельзя – интервьюер обязательно спросит о них. Поэтому вам нужно заранее подготовить ответ, который положительно подчеркнет вашу слабость.

Мне понадобятся следующие выходные.

На собеседовании неуместно обсуждать это по своей инициативе. Если вы запланировали себе отпуск или важное событие, вы можете вспомнить это как часть ваших условий – но если будет сделано соответствующее предложение.

Когда здесь меня повысят (повысят зарплату)?

Если вы задаете этот вопрос, людям может показаться, что вы ожидаете большое вознаграждение за очень малую работу. Во всяком случае, поднятие этой темы на первых собеседованиях – прерогатива работодателя.

Есть также отдельные темы для разговоров, которые следует избегать на собеседовании. К примеру (за исключением собеседования на соответствующую должность), следует избегать обсуждения своих религиозных и политических пристрастий.

Используйте свой здравый смысл, проявляйте уважение к собеседнику, и вы сможете избежать любых ошибок, говорят психологи.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, рынок труда в Украине претерпевает изменения: работодатели постоянно ищут кадры, предлагая конкурентные зарплаты и возможности для развития. Однако молодежь не готова работать за низкую зарплату и требует большего баланса между работой и личной жизнью.

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