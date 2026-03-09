'Преданный присяге': на войне погиб снайпер из Ковеля. Фото

К сожалению, Украина на войне с российскими захватчиками теряет своих лучших сыновей. Так, в Ковель "на щите" возвращается домой солдат Анатолий Нестерук 1985 года рождения.

Стрелок-снайпер 3-го аэромобильного отделения воинской части А2582 считался пропавшим без вести. Печальную весть о его гибели принес городской голова Ковеля Игорь Чайка.

Что известно о Герое

29 августа 2025 года воин пропал без вести во время выполнения боевого задания. В результате экспертизы ДНК признана его гибель.

"Преданный военной присяге на верность украинскому народу, Анатолий Нестерук отдал свою жизнь 29 августа 2025 года вблизи населенного пункта Шахово Покровского района Донецкой области", – отметил Игорь Чайка.

Прощаться с павшим воином будут сегодня, 9 марта. В 12:30 в городе, на площади Героев Майдана планируется гражданская панихида. А в 13:00 состоится прощание возле дома воина (по адресу: ул. Героев Украины, 11).

Похоронят защитника на Аллее Героев городского кладбища.

Другие Герои страны

Защищая Украину, отдал жизнь Герой с Тернопольщины Богдан Суховей. Он принял свой последний бой вблизи Глубокого на Харьковщине. Воину навсегда останется 28 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне погибла боевой медик Татьяна Мазуренко. Жизнь 22-летней военнослужащей из Белоцерковщины оборвалась 4 марта 2026 года в городе Изюм Харьковской области. В ряды Вооруженных сил молодая украинка стала летом прошлого года.

Также стало известно, что в боях за Украину погиб защитник из Тернопольщины. Александр Трушик погиб 24 февраля этого года. Ему навсегда будет 25 лет.

