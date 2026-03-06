Ему навсегда будет 25: в боях за Украину погиб защитник с Тернопольщины. Фото

Защищая Украину, погиб воин из Тернопольской области Александр Трушик. Свой последний бой он принял в день четвертой годовщины начала полномасштабного вторжения РФ в Украину – 24 февраля.

Видео дня

Герою навсегда останется 25 лет. О потере сообщили в Коропецком поселковом совете.

Что известно о Герое

В поселковом совете рассказали, что молодой защитник родился 16 октября 2000 года в селе Горыгляды Коропецкой поселковой территориальной громады.

Свой последний бой он принял 24 февраля 2026 года, где именно оборвалась жизнь воина – на его малой родине не уточнили.

"Еще один молодой воин стал одним из ангелов, которые держат небо над Украиной. В бою за Украину, ее свободу и независимость погиб Трушик Александр Александрович, военнослужащий 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Выражаем искренние соболезнования матери Светлане, отцу Александру, брату Матвею, бабушке Анне, дедушке Михаилу, бабушке Татьяне, дедушке Михаилу, крестной Наталье, семье, друзьям, близким и собратьям Героя", – говорится в сообщении.

На территории Коропецкой территориальной громады объявили дни траура с 5 по 10 марта 2026 года.

"О прибытии почетного кортежа, парастасе и чине похорон героя в селе Горыгляды будет сообщено дополнительно", – добавили в громаде.

Как рассказывал OBOZ.UA, во Львове спустя почти три года после гибели попрощались с военным "Лембергом". Молодой защитник считался пропавшим без вести с мая 2024-го.

Его отца в прошлом году задержали по подозрению в убийстве нардепа Андрея Парубия, свое преступление тот объяснил стремлением попасть по обмену в РФ, чтобы "искать тело сына". Однако мать "Лемберга" отметила, что с бывшим мужем она отношений не поддерживала, а ее павший в бою сын перед тем, как идти на фронт, поссорился с отцом из-за разных позиций относительно агрессии РФ.

