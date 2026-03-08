Отдал жизнь за Украину: в бою с оккупантами на Харьковщине погиб молодой воин с Тернопольщины. Фото

Защищая Украину, отдал жизнь еще один Герой с Тернопольщины. Богдан Суховий принял свой последний бой вблизи Глубокого на Харьковщине.

Видео дня

Воину навсегда останется 28 лет. О потере сообщили в Саранчуковской громаде.

Что известно о Герое

Богдан Романович Суховий родился 4 октября 1997 года в селе Мечищев Тернопольского района.

После начала полномасштабного вторжения он стал в ряды Сил обороны. Сдерживал продвижение врага на севере Харьковщины. Там, вблизи населенного пункта Глубокое, защитник принял свой последний бой. Жизнь воина оборвалась во время выполнения боевого задания 6 марта.

"Он отдал самое дорогое — свою жизнь — за Украину, за мирное небо, за будущее родной земли. Ему навсегда 28... Выражаем искренние соболезнования родным, близким, собратьям и всем, кто знал Богдана. Пусть Господь даст силы пережить эту невосполнимую потерю. Светлая память о Герое навсегда будет жить в наших сердцах. Вечная слава и почет Защитнику Украины", – отметили в общине.

Там пообещали дополнительно сообщить о дате и времени встречи Героя, возвращающегося домой на щите, а также о прощании с ним.

Как рассказывал OBOZ.UA, на войне погибла боевой медик Татьяна Мазуренко. Жизнь 22-летней военнослужащей из Белоцерковщины оборвалась 4 марта 2026 года в городе Изюм Харьковской области. В ряды Вооруженных сил молодая украинка стала летом прошлого года.

Также стало известно, что в боях за Украину погиб защитник из Тернопольщины. Александр Трушик погиб 24 февраля этого года. Ему навсегда будет 25 лет.

А на Полтавщине попрощались с Героем, погибшим на Харьковщине. Андрей Папий сначала попал в 140-й отдельный центр специальных операций, впоследствии – продолжил службу по контракту в 3 отдельной штурмовой бригаде. Воевал на самых горячих направлениях. Дома 33-летнего мужчину ждала дочь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!