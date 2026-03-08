Навсегда 22: на войне погибла боевой медик Татьяна Мазуренко. Фото

Война против российских захватчиков унесла жизнь молодого боевого медика Татьяны Мазуренко с Белоцерковщины. Военнослужащая погибла 4 марта 2026 года в городе Изюм Харьковской области от вражеской пули.

Об этом сообщили на странице выпускников Белоцерковского медицинского профессионального колледжа в Facebook. Татьяне навсегда останется 22 года.

"Стало известно, что, выполняя профессиональный долг, спасая своих побратимов, отдала жизнь за Украину выпускница акушерского отделения нашего колледжа, боевой медик Мазуренко Татьяна Вячеславовна", – сказано в сообщении.

Что известно о погибшем медике

12 марта Татьяне должно было бы исполниться 23 года. Девушка росла в селе Погребы Тетиевской городской территориальной громады Белоцерковского района.

Полное общее среднее образование она получила в Кашперовском лицее, а затем по зову сердца выбрала для себя дорогу в медицину. В 2020 году Татьяна поступила на акушерское отделение Белоцерковского медицинского профессионального колледжа.

"Татьяну все запомнили как чрезвычайно позитивную, добрую, трудолюбивую, скромную, спокойную, общительную студентку. Выпало учиться в очень непростое время, коронавирус, потом начало полномасштабной агрессии россии... Было не просто, но благодаря настойчивости, ответственности, серьезному отношению к учебе Татьянка очень хорошо училась, успешно прошла итоговую государственную аттестацию и 2 февраля 2023 получила желанный диплом акушерки", – рассказали в учебном заведении.

После завершения обучения Татьяна работала помощницей врача-стоматолога в стоматологической клинике в городе Киеве. А потом, неожиданно для многих, 10 августа 2025 года девушка подписала контракт с Вооруженными силами Украины и стала боевым медиком.

"Это был ее сознательный выбор, она видела, как там не хватает медицинских работников, хотела помочь своей стране и ее защитникам. Далее шесть месяцев в аду. А сегодня стало известно, что 4 марта 2026 года в городе Изюм Харьковской области военнослужащая, медик Вооруженных сил Украины Татьяна Вячеславовна Мазуренко погибла от вражеской пули", – сказано в сообщении.

У Татьяны остались родители – папа-военный Вячеслав Константинович, мама Татьяна Анатольевна, сестренка Катя, бабушки Галина и Анна, дедушка Анатолий.

