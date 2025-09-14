Повестка по почте: когда документ считается врученным

В конце июля Кабинет министров Украины уточнил порядок вручения повесток военнообязанным гражданам и резервистам. В частности, их могут отправлять по почте.

Видео дня

За неявку по повестке, врученной с помощью средств почтовой связи, также предусмотрена ответственность. О новом механизме вручения повесток рассказал юрист адвокатского объединения "Бачинский и партнеры" Зорян Павлив, специализирующийся на военном праве.

Вручение повестки по почте

Кабинет Министров Украины постановлением от 30 июля 2025 года №916 уточнил порядок вручения повесток военнообязанным и резервистам во время мобилизации.

Как и раньше, основным способом вручения повестки о призыве и отправке к месту службы остается вручение под личную подпись – после прохождения медицинского осмотра и, при необходимости, профессионально-психологического отбора.

Однако если вручить повестку лично в руки невозможно – территориальные центры комплектования обязаны отправлять документ почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении.

"Такой механизм должен обеспечить четкость и прозрачность в процедуре призыва, а также минимизировать риски избежания повесток или злоупотреблений во время мобилизации. Фиксация вручения заказным письмом с уведомлением о вручении гарантирует подтверждение получения документа адресатом. Это нововведение направлено на усиление дисциплины воинского учета и упорядочение процесса мобилизации в военное время", – объяснил Павлив.

Как должна выглядеть повестка

Как и любой официальный документ, повестка имеет утвержденную законодательством форму и содержит:

Название документа – "Повестка";

Персональные данные получателя (фамилия, имя, отчество, адрес регистрации);

Цель вызова – например, медицинский осмотр (прохождение военно-врачебной комиссии), уточнение данных, призыв на военную службу и тому подобное;

Дату, время и место вызова;

Печать и подпись ответственного лица.

Повестка, отправленная по почте, ничем не отличается от повестки, врученной лично. Юрист советует проверить, правильно ли она заполнена: обязательно наличие печати, подписи руководителя ТЦК и СП и других реквизитов согласно требованиям действующего законодательства.

Когда и кому можно отправлять повестки по почте

Повестки могут быть направлены по почте в случае:

изменения способа вручения: если невозможно вручить повестку лично, это может быть связано с отсутствием лица по месту жительства или другими обстоятельствами.

если невозможно вручить повестку лично, это может быть связано с отсутствием лица по месту жительства или другими обстоятельствами. расширения возможностей способа вручения повестки ТЦК и СП: в случае масштабной мобилизации организация вручения повестки через почту облегчит охват большого количества граждан.

Чаще всего повестки по почте присылают гражданам, которые подпадают под мобилизацию, не явились в военный комиссариат (ТЦК и СП) после предыдущих вызовов, проживают в отдаленных регионах или временно выехали с места регистрации.

Перед тем, как отправить повестку по почте, представитель ТЦК и СП должен проверить адрес гражданина в государственных реестрах, в частности в Государственном едином демографическом реестре.

Когда повестка по почте будет считаться врученной

Согласно новым правилам, повестки, направленные заказным письмом с пометкой "Повестка ТЦК", передают лично в руки адресату. Если адресата нет дома, работник почты обязан позвонить на указанный номер телефона, чтобы сообщить о письме. Также он может оставить сообщение в почтовом ящике о том, что нужно забрать повестку на почте.

"Если в течение трех рабочих дней после сообщения адресат не пришел за письмом, почтовый работник делает отметку "адресат отсутствует по указанному адресу". Письмо возвращается в ТЦК и СП на следующий рабочий день. В целом заказное письмо с повесткой хранится в отделении до 7 дней. Если его не забрали за это время, оно также возвращается обратно", – пояснил юрист.

Павлив также отметил, что новые правила определяют четкий порядок действий для военнообязанных граждан Украины:

Проверять почту и звонить в отделение , если получили сообщение о письме с ТЦК;

и , если получили сообщение о письме с ТЦК; Помнить, что игнорирование письма не освобождает от обязанностей, ведь даже неврученная физически повестка может иметь юридические последствия и будет считаться юридически врученной.

"Проще говоря: получили сообщение — действуйте сразу, чтобы избежать проблем", – резюмировал юрист.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что делать, если отсрочку не продлили автоматически, а также как быстро могут аннулировать отсрочку от мобилизации в случае увольнения с работы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!