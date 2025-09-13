Что делать, если отсрочку не продлили автоматически: детальное объяснение

Отсрочка от мобилизации может продлеваться автоматически. Если этого не произошло, военнообязанному стоит повторить весь процесс оформления.

Эксперты советуют в таких случаях подавать новое заявление о предоставлении отсрочки, а не заявление о ее продлении. Об этом написал портал "Юристы.UA".

Юрист Владислав Дерий объяснил, что в случае, если отсрочка от мобилизации не продлена автоматически, можно повторно подать заявление в соответствии с приложением 4 постановления Кабинета министров Украины №560.

Кроме этого, гражданину нужно подать пакет документов, предоставленных во время первого оформления права на отсрочку.

Адвокат Вячеслав Кирда подтвердил необходимость повторной подачи документов. "Совет: подавайте лучше заявление о предоставлении, а не продлении отсрочки", – заявил он.

"У вас остается два варианта. Первый: сделать запрос в ТЦК и СП и получить информацию, продлена ли вам автоматически отсрочка, и, если не продлена, то по каким основаниям. Или второй: посылать заявление, предоставлять заявление в ТЦК о получении отсрочки. Потому что на сегодня это уже становится вашим вопросом", – добавил на своем YouTube-канале адвокат Алексей Мендрух.

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации во время действия в Украине военного положения

Правила, касающиеся отсрочки, закреплены в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Если кратко, то не подлежат призыву или имеют право на отсрочку:

– работники, забронированные государством или критическими предприятиями;

– лица с инвалидностью или непригодные по заключению ВВК;

– родители, которые содержат трех и более несовершеннолетних детей;

– лица, осуществляющие уход за родителями, женой или мужем, которые имеют проблемы со здоровьем;

– студенты (с определенными исключениями);

– лица, близкие родственники которых погибли или пропали без вести на войне;

– государственные служащие.

