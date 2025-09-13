Как быстро могут аннулировать отсрочку от мобилизации в случае увольнения с работы: объяснение

В Украине отсрочка от мобилизации предоставляется только при наличии законных оснований. Если же военнообязанный гражданин меняет место работы или теряет основание для отсрочки, она может быть аннулирована в кратчайшие сроки.

Эта проверка длится в течение пяти дней. Адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA" объяснил, как это работает на практике.

Когда отсрочку отменяют

Если работник имел отсрочку благодаря работе в учебном заведении, то после увольнения он теряет право на нее. По словам юриста, отмена происходит в течение недели после того, как территориальный центр комплектования (ТЦК) получит уведомление от работодателя об увольнении.

Проверка оснований со стороны ТЦК занимает до пяти дней и проводится в следующих случаях:

подача заявления на отсрочку во время мобилизации;

издание указа Президента о мобилизации или ее продлении;

обращения государственных органов или органов местного самоуправления;

получения официального сообщения об утрате законных оснований для отсрочки.

