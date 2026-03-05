Поступление в армию может быть как трудоустройство: в Минобороны объяснили, как работает рекрутинг в 2026 году

К сожалению, в Украине все еще продолжается полномасштабная война с российскими захватчиками. Продолжается и мобилизация населения. Но система комплектования Сил обороны уже в корне изменилась, и наряду с классической мобилизацией, когда подразделение службы определяет командование, сегодня в Украине успешно действует рекрутинг. Это механизм прозрачного поступления на службу по контракту или через мобилизацию, где приоритетом является профессия и пожелания кандидата.

Этот подход гарантирует гражданам право самостоятельно выбирать должность и место службы, отмечают в Минобороны страны. В ведомстве разъяснили, как "превратить свой гражданский опыт в эффективное оружие для защиты страны и своих близких".

Кто может воспользоваться рекрутингом

Приобщиться к армии граждане Украины от 18 до 25 лет, иностранцы и лица без гражданства могут исключительно путем заключения контракта.

Кстати, для молодежи в указанном возрасте действуют специальные условия: краткосрочный контракт на 1–2 года, выплата 1 млн грн денежного вознаграждения за заключение и выполнение контракта, а также гарантированная отсрочка от призыва на 1 год после завершения службы.

Граждане в возрасте от 25 до 60 лет имеют выбор: заключение контракта или мобилизация.

Украинцы в возрасте старше 60 лет также могут присоединиться к Силам обороны исключительно путем заключения контракта.

Что выбрать

Рекрутинг позволяет кандидату самостоятельно выбрать форму службы.

Причем добровольная мобилизация предусматривает несколько более быстрое и гибкое оформление, а контракт обеспечивает значительно более высокие юридические гарантии по сохранению должности и предоставляет ряд дополнительных стимулов.

Контракты имеют "гибкие сроки". Так, на общих условиях человек сам выбирает "четко определенный срок" (от 1 до 10 лет, или до объявления демобилизации). По "контракту 18-24" можно заключить контракт сроком только на 1 или 2 года.

Также контракт на 1 год доступен для специалистов медицинского и психологического профилей, и для граждан в возрасте от 60 лет.

Преимущества и бонусы контрактников

Во-первых, это гарантия должности – то есть, гарантированное прохождение службы в течение первых 6 месяцев именно на выбранной должности в выбранном подразделении (на основании рекомендательного письма командира).

Во-вторых, это и финансовая мотивация. А именно единовременная денежная выплата за заключение первого срочного контракта. В 2026 году эти суммы составляют: 26 624 грн (рядовой состав), 29 952 грн (сержантский и старшинский состав) и 33 280 грн (офицерский состав).

Также контрактники имеют право на льготную государственную ипотеку єОселя.

Для граждан в возрасте от 18 до 25 лет контракт предоставляет гарантированную отсрочку от мобилизации на 1 год после окончания срока действия контракта.

И все это – не считая обязанностей полный соцпакет, то есть все стандартные социальные гарантии военнослужащего.

Где и как найти свое место

Сегодня в Украине действует многоуровневая рекрутинговая сеть, обеспечивающая прозрачный поиск должности в армии. Первыми являются Центры рекрутинга по родам войск ВСУ, которые предлагают полный спектр вакансий в профильные воинские части. Сейчас функционируют центры рекрутинга Сухопутных войск; Десантно-штурмовых войск; Военно-Морских Сил; Сил Территориальной обороны; Сил Специальных операций; Сил Беспилотных систем.

Отдельно у армейских корпусов и воинских частей есть собственные рекрутинговые центры. Отдельные бригады и армейские корпуса (например, 10-й армейский корпус, 38-я ОБрМП, 12-я бригада НГУ "Азов" и т.д.) осуществляют прямой отбор кандидатов.

Цифровые платформы и агрегаторы вакансий позволяют подать резюме онлайн и коммуницировать с выбранным подразделением напрямую, по аналогии с гражданским трудоустройством. Это сайты по поиску работы Lobby X, Work.ua, robota.ua и тому подобное. Большая общая база вакансий есть в государственных приложениях Резерв+ и Дія. И, безусловно, профильные порталы – единая база вакансий на сайтах Army.gov.ua и АрмияInform.

Гражданские центры рекрутинга на базе ЦПАУ действуют почти во всех областях Украины. Там рекрутеры работают с общей базой вакансий и помогают подобрать должность и направить кандидата в выбранную часть для дальнейшей мобилизации или заключения контракта.

Приоритетные и неприоритетные части

Чтобы рекомендательное письмо гарантированно сработало и обеспечило назначение на выбранную должность, важно понимать разницу в статусе воинских частей.

Приоритетные части : перечень таких подразделений утверждается Главнокомандующим ВСУ . Наличие рекомендательного письма от приоритетной части гарантирует прохождение службы именно в ней.

: перечень таких подразделений . Наличие рекомендательного письма от приоритетной части гарантирует прохождение службы именно в ней. Неприоритетные части: к ним относятся тыловые подразделения обеспечения, высшие военные учебные заведения, ТЦК и СП и тому подобное. Для службы здесь одного письма недостаточно и назначение требует обязательного согласования с Генштабом ВСУ. Без него рекомендательное письмо имеет лишь совещательный характер.

Выбирая вакансию, всегда уточняйте у представителя подразделения или рекрутера, входит ли эта воинская часть в перечень приоритетного комплектования. Это ваша главная гарантия службы на выбранном месте, советуют военные.

