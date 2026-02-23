Кому из мужчин могут вручить повестку в марте: детальное объяснение

В Украине продолжают действовать военное положение и всеобщая мобилизация, поэтому военнообязанных граждан могут призывать в ряды Вооруженных сил. В марте процедура призыва останется такой же, как и в предыдущие месяцы.

Видео дня

То есть, на службу могут быть мобилизованы мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, если они пригодны по состоянию здоровья, не имеют отсрочки и не забронированы. Подробнее об этом рассказывает OBOZ.UA.

Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", к призыву относятся различные категории граждан. Среди основной группы – мужчины в возрасте от 25 до 60 лет.

В то же время младшие 25 лет могут служить по собственному желанию, в рамках контракта "18-24" с Минобороны.

Кто получит повестку в марте

– годные к службе мужчины 18–60 лет с военным опытом или обучением в военном вузе без отсрочек и брони;

– мужчины 25–60 лет без отсрочки и брони;

– те, кого ранее исключали с учета и признали годными после повторного медосмотра;

– также граждане со статусом "ограниченно годных", если ВВК примет соответствующее решение.

Напомним, добровольцы в возрасте от 60 лет также смогут заключать годовые контракты на службу в Вооруженных силах Украины и получать очередные воинские звания в сокращенные сроки. Для контрактников закреплено право служить на выбранной должности не менее шести месяцев.

Ранее OBOZ.UA объяснил, кто из военнообязанных может выехать за границу в марте, а кому из граждан могут отказать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!