Кто может оформить отсрочку от мобилизации в марте через Резерв+: названы все категории
Граждане, имеющие право на отсрочку во время всеобщей мобилизации в Украине, могут оформить ее дистанционно и не обращаться в ТЦК. Для этого нужно воспользоваться приложением Резерв+.
Подать онлайн-заявление могут украинцы, которые относятся к одной из категорий, определенных действующим законодательством. Подробнее об этом рассказывает OBOZ.UA.
Обновленная система оформления и продления отсрочек от мобилизации заработала в соответствии с изменениями в постановлении Кабинета Министров №560, принятых в ноябре 2025 года.
Нововведения предусматривают автоматическое продление большинства отсрочек, приоритет цифрового оформления через приложение Резерв+, а также возможность подать документы через ЦПАУ.
Автоматически продлеваются отсрочки для таких категорий:
– лиц с инвалидностью;
– временно непригодных к службе;
– родителей детей с инвалидностью до 18 лет;
– родителей совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы;
– тех, кто имеет жену или мужа с инвалидностью I или II группы;
– лиц, у которых отец или мать имеют инвалидность I или II группы;
– женщин и мужчин военнослужащих, имеющих ребенка;
– родителей трех и более детей в одном браке;
– студентов и аспирантов;
– работников учреждений высшего и профессионального образования;
– лиц, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения;
– родственников Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;
– граждан, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;
– военных, освобожденных из плена.
Оформить отсрочку через приложение Резерв+ в марте могут:
– лица с инвалидностью;
– временно непригодные к службе;
– родители детей с инвалидностью;
– родители трех и более детей в одном браке;
– работники учреждений высшего и профессионального образования;
– студенты и аспиранты;
– женщины и мужья военнослужащих, имеющие ребенка;
– родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;
– родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
– лица, имеющие жену или мужа с инвалидностью I или II группы.
Напомним, Верховная Рада поддержала законопроект № 13574, который предусматривает отсрочку на год для мужчин, которые отслужили контракт "18 до 25 лет". Соответствующее решение поддержали 243 парламентария.
