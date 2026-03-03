Кто может оформить отсрочку от мобилизации в марте через Резерв+: названы все категории

Граждане, имеющие право на отсрочку во время всеобщей мобилизации в Украине, могут оформить ее дистанционно и не обращаться в ТЦК. Для этого нужно воспользоваться приложением Резерв+.

Видео дня

Подать онлайн-заявление могут украинцы, которые относятся к одной из категорий, определенных действующим законодательством. Подробнее об этом рассказывает OBOZ.UA.

Обновленная система оформления и продления отсрочек от мобилизации заработала в соответствии с изменениями в постановлении Кабинета Министров №560, принятых в ноябре 2025 года.

Нововведения предусматривают автоматическое продление большинства отсрочек, приоритет цифрового оформления через приложение Резерв+, а также возможность подать документы через ЦПАУ.

Автоматически продлеваются отсрочки для таких категорий:

– лиц с инвалидностью;

– временно непригодных к службе;

– родителей детей с инвалидностью до 18 лет;

– родителей совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы;

– тех, кто имеет жену или мужа с инвалидностью I или II группы;

– лиц, у которых отец или мать имеют инвалидность I или II группы;

– женщин и мужчин военнослужащих, имеющих ребенка;

– родителей трех и более детей в одном браке;

– студентов и аспирантов;

– работников учреждений высшего и профессионального образования;

– лиц, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения;

– родственников Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;

– граждан, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;

– военных, освобожденных из плена.

Оформить отсрочку через приложение Резерв+ в марте могут:

– лица с инвалидностью;

– временно непригодные к службе;

– родители детей с инвалидностью;

– родители трех и более детей в одном браке;

– работники учреждений высшего и профессионального образования;

– студенты и аспиранты;

– женщины и мужья военнослужащих, имеющие ребенка;

– родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;

– родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

– лица, имеющие жену или мужа с инвалидностью I или II группы.

Напомним, Верховная Рада поддержала законопроект № 13574, который предусматривает отсрочку на год для мужчин, которые отслужили контракт "18 до 25 лет". Соответствующее решение поддержали 243 парламентария.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кому из мужчин могут вручить повестку в марте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!