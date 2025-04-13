Получение гражданства по рождению: какую важную информацию следует знать родителям ребенка

Гражданство Украины автоматически получают не все дети, которые здесь родились. Есть случаи, когда родителям нужно знать некоторые важные нюансы на этот счет.

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Потому что одновременно существует процедура формализации, подтверждения упомянутого факта обретения гражданства Украины. Объяснение по процедуре оформления опубликовал Департамент консульской службы МИД.

"Согласно статье 7 Закона Украины "О гражданстве Украины" лицо, родители или один из родителей которого на момент ее рождения были гражданами Украины, является гражданином Украины. Гражданство Украины в этом случае приобретается автоматически с момента рождения", – напоминают в дипучреждении.

Справка с установлением факта гражданства для новорожденного требуется в следующих случаях:

– Оформление впервые загранпаспорта или ID-карты гражданина Украины;

– получение государственной помощи при рождении ребенка в Украине.

Необходимые документы для оформления справки

Один из родителей ребенка или его законный представитель (опекун) должен подать следующие документы:

– заявление об оформлении приобретения лицом гражданства Украины по рождению (образцы доступны в дипломатических учреждениях Украины или на сайтах посольств или консульств);

– Свидетельство о рождении лица (надлежащим образом удостоверенное с официальным переводом на украинский язык);

– Копию паспорта гражданина Украины для выезда за границу или другого предусмотренного статьей 5 Закона Украины "О гражданстве Украины" документа, подтверждающего факт нахождения одного из родителей лица в гражданстве Украины на момент его рождения или паспортный документ законного представителя (опекуна).

Указывается, что в случае необходимости консул может просить дополнительные документы, такие как полное извлечение из акта гражданского состояния о рождении и т.п.

Кроме того, при подаче заявления и других документов по вопросам гражданства предъявляется документ, удостоверяющий личность заявителя (действительный паспорт гражданина Украины для выезда за границу) и подаются копии.

Как представлять документы, выданные компетентными органами иностранных стран?

Документы, выданные компетентными органами иностранного государства, принимаются к рассмотрению без их легализации, но с официальным переводом на украинский язык в случаях, когда есть двусторонние Соглашения между государствами о правовой помощи и правовых отношениях по уголовным и гражданским делам. В других случаях документы должны быть удостоверены в установленном порядке (Апостиль или легализация).

Срок оформления

До 1 месяца по закону. Если не требуется дополнительной проверки – справку можно получить в день обращения (при наличии необходимых документов и технической возможности в посольстве или консульстве). В дипучреждении добавляют, что консульский сбор бесплатный.

Форс-мажерные ситуации

– В случае потери справки или если нужно внести изменения (неверно указанная дата рождения, ошибки в имени или фамилии и т.п.), нужно принести справку о регистрации лица гражданином Украины выдается в одном экземпляре и только один раз;

– Выдача повторной справки (дубликата) о регистрации лица гражданином Украины не предусмотрена. В случае потери, повреждения, изъятия указанного документа, зарубежным дипломатическим учреждением Украины по месту осуществленной регистрации может быть оформлена справка в подтверждение факта ранее осуществленной регистрации лица гражданином Украины;

– За выдачу такой справки взимается консульский сбор согласно утвержденным в учреждении тарифам;

– Прием проводится по предварительной записи.

Как сообщал OBOZ.UA, еще летом этого года президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о множественном гражданстве. Документ, в частности, определяет случаи, когда можно получить множественное гражданство, он также касается иностранцев, которые служили в украинской армии или оказывали ей помощь.

Во вторник, 17 декабря, народные депутаты поддержали этот законопроект за основу – за соответствующее решение проголосовали 247 избранников. Во втором чтении Верховная Рада рассмотрит предложения и замечания по документу.

Следует добавить, что, несмотря на такое название, законопроект скорее предусматривает более комплексное регулирование этого вопроса, а также поощрение множественного гражданства для определенных групп украинских и иностранных граждан.

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