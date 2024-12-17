В Раде поддержали за основу законопроект о введении института множественного гражданства в Украине

Народные депутаты поддержали за основу законопроект, который предусматривает введение в Украине института множественного гражданства. За соответствующее решение проголосовали 247 народных избранников.

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Во втором чтении Верховная Рада рассмотрит предложения и замечания к законопроекту. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По словам нардепа, во время второго чтения проекта закона №11469, парламентарии рассмотрят предложения, в том числе замечания Всемирного конгресса украинцев.

Кроме того, отдельным голосованием депутаты поручили Конституционному суду высказать мнение по данному законопроекту.

Во время голосования в сессионном зале присутствовали 339 нардепов. Против законопроекта проголосовал 31 народный избранник, 22 – воздержались, а еще 39 не принимали участия в голосовании.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что целями и задачами принятия закона является актуализация правового регулирования вопросов гражданства Украины с учетом необходимости обеспечения национальной безопасности и национальных интересов государства с целью сохранения единства украинского сообщества, уменьшения негативных последствий демографического кризиса в Украине в результате российской вооруженной агрессии.

Кроме того, введение института множественного гражданства упростит порядок обретения гражданства Украины и усовершенствования регулирования правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые в установленном законодательством Украины порядке проходят или проходили военную службу по контракту в ВСУ, Государственной специальной службе транспорта, Нацгвардии или являются одним из супругов/ребенком такого лица.

Также в пояснительной записке говорится, что принятие законопроекта обеспечит воплощение европейских принципов функционирования института гражданства и будет способствовать совершенствованию государственной политики в сфере гражданства с целью обеспечения условий для возвращения граждан Украины, вынужденно покинувших страну из-за российской вооруженной агрессии.

Ранее сообщалось, что украинские мужчины с двойным гражданством в возрасте от 18 до 60 лет не смогут покинуть пределы страны, поскольку их прежде всего рассматривают как граждан Украины и на них распространяются соответствующие права и обязанности.

Как сообщал OBOZ.UA, народный депутат от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский высказался по поводу идеи двойного гражданства, отметив, что не поддерживает ее. Главной целью законопроекта, по его мнению, является, прежде всего, предоставление возможности этническим украинцам – гражданам других государств получить гражданство Украины.

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