'Речь идет не просто об эмиграции': Вятрович озвучил преимущества и недостатки законопроекта о множественном гражданстве

В Верховной Раде поддержали за основу законопроект №11469 о внедрении в Украине института множественного гражданства. Однако, несмотря на такое название, он скорее предусматривает более комплексное регулирование этого вопроса, а также поощрение множественного гражданства для определенных групп украинских и иностранных граждан.

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Об этом в комментарии OBOZ.UA сказал народный депутат Владимир Вятрович. Этот документ ставит перед собой цель разрешить украинцам, которые являются сейчас гражданами иностранных государств (кроме России), стать гражданами Украины и одновременно сохранить предыдущее гражданство.

Кроме того, граждане из определенного перечня развитых государств смогут приобретать украинское гражданство в упрощенном порядке. А граждане Украины, которые захотят получать гражданство государств из этого перечня, смогут одновременно сохранить гражданство Украины.

Достоинства и недостатки

Преимуществами этого законопроекта является предоставление возможности украинской диаспоре получать украинское гражданство, сохраняя одновременно гражданство своих государств.

Также предполагается предоставление украинским гражданам возможности сохранить гражданство Украины, а значит, тесную связь с Украиной, даже если они получат гражданство других развитых государств.

В то же время, имеет законопроект и ряд недостатков. Из них три вещи, по словам Вятровича, абсолютно неприемлемы. Речь идет о следующем:

– среди упрощений в получении украинского гражданства есть отмена обязательных экзаменов по украинскому языку, Конституции и истории Украины до получения гражданства;

– в проекте отсутствует перечень государств, граждане которых смогут приобретать гражданство Украины в упрощенном порядке. Он должен быть когда-то утвержден отдельным законом, поэтому сейчас непонятно, что это за государства, а правила под них устанавливаются уже сейчас. В прошлой версии президентского законопроекта был конкретный перечень 33 государств Европы и G7;

– ключевые нормы законопроекта вступят в силу только одновременно с другим законопроектом, который "предлагает делить украинских граждан на сорта и явно не соответствует Конституции", отметил нардеп.

"Проблема множественного гражданства сложная и многоплановая. Но если говорить о демографическом аспекте, то вопрос сейчас стоит не просто об эмиграции. Происходит стремительное вымирание Украины, вызванное сразу несколькими мощными факторами: крайне низким уровнем рождаемости, гибелью многих, в т.ч. , людей в результате войны, массовым выездом за границу миллионов украинцев, причем преимущественно женщин и детей, а также оккупацией значительной части нашей территории по России и удержанием или насильственным перемещением людей, включая похищение детей. Все это имеет катастрофические последствия", – сказал Вятрович.

Он подчеркнул, что само по себе множественное гражданство не может решить эту катастрофическую проблему, но может стать частью этого решения, если привести проголосованный в первом чтении законопроект в порядок.

Как сообщал OBOZ.UA, еще летом этого года президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о множественном гражданстве. Документ, в частности, определяет случаи, когда можно получить множественное гражданство, он также касается иностранцев, которые служили в украинской армии или оказывали ей помощь.

Во вторник, 17 декабря, народные депутаты поддержали этот законопроект за основу – за соответствующее решение проголосовали 247 народных избранников. Во втором чтении Верховная Рада рассмотрит предложения и замечания касательно документа.

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