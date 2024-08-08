Зеленский внес в Раду законопроект о множественном гражданстве: какие изменения он предусматривает

В среду, 7 августа, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о множественном гражданстве. Документ, в частности, определяет случаи, когда можно получить множественное гражданство, он также касается иностранцев, которые служили в украинской армии или оказывали ей помощь.

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Об этом говорится в карточке законопроекта, обнародованной на сайте парламента.

Проект закона также определяет основания потери гражданства Украины. Среди других причин для этого – добровольное обретение гражданства России.

В пояснительной записке указано, что этот закон поможет обеспечить условия для возвращения граждан, вынужденно покинувших Украину из-за войны, а также сохранить ими украинское гражданство. Кроме того, он расширит возможности для гражданства Украины некоторыми категориями иностранцев и людьми без гражданства.

Согласно законопроекту, множественность гражданства (подданства) допускается в следующих случаях:

– одновременное приобретение ребенком гражданства Украины и другого государства по рождению;

– приобретение ребенком, который является гражданином Украины, гражданства своих усыновителей-иностранцев;

– автоматическое приобретение гражданином Украины другого гражданства вследствие женитьбы на иностранце;

– автоматическое приобретение другого гражданства гражданином Украины через законодательство другого государства без получения подтверждающего документа; упрощенное приобретение гражданства Украины иностранцами из государств, включенных в соответствующий перечень;

– приобретение гражданином Украины гражданства государств, граждане которых получают украинское гражданство в упрощенном порядке.

В то же время, множественность гражданства не будет допускаться в отношении людей, имеющих гражданство России или другой страны, признанной Верховной Радой агрессором или оккупантом, а также государства, не признающего территориальную целостность и суверенитет Украины.

Кроме того, закон в случае принятия должен упростить порядок приобретения гражданства Украины иностранцами и людьми без гражданства, проходящими или проходившими военную службу по контракту в ВСУ, Государственной специальной службе транспорта или в Нацгвардии Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, о намерениях внести на рассмотрение Совета проект закона о множественном гражданстве президент Владимир Зеленский сообщил во время своего видеообращения 22 января ко Дню Соборности. Он подчеркнул, что документ позволит иметь украинское гражданство всем этническим украинским и их потомкам из разных стран мира. Естественно, не считая людей страны-агрессора РФ.

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